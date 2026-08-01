تخفیف ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات از منطقه آزاد فرودگاه امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ذوقی، مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی از عملیاتی شدن تخفیف سود بازرگانی تا سقف ۱۵ درصد برای کالاهای تجاری وارد شده به این منطقه خبر داد و گفت: این تسهیلات با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت مربوطه از ابتدای سال جاری جاری اجرایی شده است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته از معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی، این تخفیفات شامل کالاهای استراتژیک از جمله خودرو و موبایل نیز می‌شود.

مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی تأکید کرد که این منطقه به عنوان تنها منطقه آزاد پایتخت، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های انبارداری و کاهش سود بازرگانی، توانسته است هزینه‌های تمام‌شده برای بازرگانان و فعالین اقتصادی را در مقایسه با گمرکات سرزمین اصلی به طور چشم‌گیری کاهش دهد.