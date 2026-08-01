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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

تخفیف ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات از منطقه آزاد فرودگاه امام(ره)

تخفیف ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات از منطقه آزاد فرودگاه امام(ره)

مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از عملیاتی شدن تخفیف سود بازرگانی تا سقف ۱۵ درصد برای کالاهای تجاری وارد شده به این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ذوقی، مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی از عملیاتی شدن تخفیف سود بازرگانی تا سقف ۱۵ درصد برای کالاهای تجاری وارد شده به این منطقه خبر داد و گفت: این تسهیلات با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت مربوطه از ابتدای سال جاری جاری اجرایی شده است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته از معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی، این تخفیفات شامل کالاهای استراتژیک از جمله خودرو و موبایل نیز می‌شود.

مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی تأکید کرد که این منطقه به عنوان تنها منطقه آزاد پایتخت، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های انبارداری و کاهش سود بازرگانی، توانسته است هزینه‌های تمام‌شده برای بازرگانان و فعالین اقتصادی را در مقایسه با گمرکات سرزمین اصلی به طور چشم‌گیری کاهش دهد.

کد مطلب 6905351
زهره آقاجانی

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