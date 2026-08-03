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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

یک کیلوگرم تریاک در اردستان کشف شد

یک کیلوگرم تریاک در اردستان کشف شد

اردستان-فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از کشف یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری پراید و دستگیری یک متهم در این رابطه خبرداد.

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی مبنی بر انتقال مواد مخدر توسط فردی سودجو در یکی از محورهای مواصلاتی بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه بغم این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و رصد اطلاعاتی مسیر تردد خودروی مورد نظر را شناسایی و در عملیاتی نسب به توقیف آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی اردستان تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی های لازم در بازرسی از این خودرو یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه در صندوق عقب جاسازی شده بود کشف و ضبط شد و راننده خودرو نیز در همان محل دستگیر شد.

بهامین با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و معرفی وی به مرجع قضائی، تأکید کرد: پلیس با بهره گیری از اشراف اطلاعاتی آمادگی عملیاتی و همکاری مؤثر شهروندان با قاطعیت با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برخورد کرده و اجازه نخواهد داد مخلان نظم و امنیت عمومی در هیچ نقطه ای از شهرستان فعالیت کنند.

کد مطلب 6907376

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