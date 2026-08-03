به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز دوشنبه جلسه شورای آموزشوپرورش لرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای دانشآموز و شهدای فرهنگی و شهدای جنگهای اخیر، اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی جدید یک طرح حاکمیتی است و همه دستگاههای مرتبط باید برای همکاری با آموزشوپرورش پایکار بیایند.
لزوم رصد میدانی مدارس قبل از آغاز سال تحصیلی
وی ادامه داد: باتوجهبه وسعت و حجم کار آموزشوپرورش بدون کمک فرمانداریها، شهرداریها نیروی انتظامی، دستگاههای خدماترسان و سایر نهادهای پشتیبان این موضوع نمیتواند بهخوبی کار را بهپیش ببرد پس لازم است که فرمانداران در سطح شهرستانها، جلسه هماهنگی در این زمینه برگزار کرده و به رصد میدانی از مدارس، اقدام نمایند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه باید تقسیم کار بین دستگاههای همکار صورت بگیرد، بیان داشت: در این طرح باید ایمنی مدارس نیز موردتوجه ویژه قرار بگیرد و با درنظرگرفتن مسیرهای ترافیکی، نظافت و زیبایی مدارس، تأمین خدمات شهری و محیط مدارس بادقت بررسی و آماده شوند.
پورعلی، تصریح کرد: آموزشوپرورش استان در این زمینه باید به مدارس مناطق محروم، روستایی و حاشیه در پروژه مهر مدارس، توجه ویژهای داشته باشند تا دانشآموزان این مناطق و خانوادههای آنها به لحاظ دور بودن از متن، احساس طردشدگی نداشته باشند.
وی گفت: توجه به این مناطق باعث تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد خانوادههای مستقر در این مناطق میشود.
برگزاری جشنواره ملی «کاری نو» در لرستان
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جشنواره ملی «کاری نو»، اظهار داشت: دبیرخانه این جشنواره در لرستان است و باید از ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در برگزاری جشنواره، نمایش ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف و ارتقا تصویر عمومی از استان استفاده کرد.
وی با اشاره به طرحهای رشد، امید و حامی، برای جبران آموزش ازدسترفته و تقویت بنیه علمی دانشآموزان نیز، گفت: پیشنهادات این طرحها پس از تصویب در کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده در شورای برنامهریزی و توسعه استان، مطرح میشود تا از ظرفیت این شورا، برای کمک به اجرای طرحها استفاده شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: جامعه هدف این طرح مشخص و معین است و بر همین اساس از ظرفیت دستگاهها و خیرین برای کمک به دانشآموزان مناطق محروم نیز میتوان استفاده کرد.
پورعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره تغییر کاربری املاک آموزشوپرورش نیز، گفت: در این زمینه هم باید توجه ویژهای به صیانت سرانه آموزشی و ملاحظات حقوقی صورت بگیرد و اولویت در این زمینه نیز با کاربریهای عمومی و آموزشی است.
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