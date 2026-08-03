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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

آغاز رسمی برنامه پزشکی خانواده در ۲۰ شهر فاز دوم

آغاز رسمی برنامه پزشکی خانواده در ۲۰ شهر فاز دوم

برنامه ملی «پزشکی خانواده و نظام ارجاع»، به صورت رسمی در ۲۰ شهر فاز دوم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، با حضور رئیس‌جمهوری، آغاز رسمی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم اعلام شد.

در این مراسم، وزیر و معاونان وزارت بهداشت و مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران نیز حضور داشتند.

آغاز رسمی برنامه پزشکی خانواده در ۲۰ شهر فاز دوم

برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم شامل ۲۰ شهر است.

بر اساس این گزارش، با پیوستن ۲۰ شهر جدید به محیط اصلی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، شمار شهرهای فاز دوم به ۴۵ شهر رسیده است.

همچنین در حال حاضر، تمامی ۶۴ شهر پیش‌بینی‌شده در کشور یا در محیط اصلی قرار دارند یا در محیط تست در حال تکمیل زیرساخت‌ها هستند.

کد مطلب 6907391
حبیب احسنی پور

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