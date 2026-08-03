به گزارش خبرنگار مهر علیاکبر پورجمشیدیان، قائممقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، عصر دوشنبه پس از بازدید میدانی از مرز سومار در شهرستان گیلانغرب، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راهاندازی مرز سومار برای تردد زائران اربعین یکی از اتفاقات مهم و ارزشمند امسال بود و این موفقیت را به مردم استان کرمانشاه، به ویژه مردم شهرستان گیلانغرب تبریک میگویم.
وی با بیان اینکه در سفر قبلی خود تصور نمیکرد این مرز در مدت زمان کوتاهی برای تردد زائران آماده شود، افزود: امروز شاهد هستیم که زائران از این گذرگاه در حال تردد هستند و این موضوع نشاندهنده تلاش شبانهروزی مدیریت استان و همه دستگاههای اجرایی است.
پورجمشیدیان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از دو هزار زائر از مرز سومار عبور کردهاند، گفت: این آغاز امیدوارکننده، ظرفیت بالای سومار را برای تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین نشان میدهد.
سومار از امسال در ساختار رسمی مرزهای اربعینی قرار میگیرد
رئیس ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر اینکه مرز سومار در نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین به عنوان یکی از مرزهای رسمی اربعینی کشور مطرح و تصویب خواهد شد، اظهار کرد: با این مصوبه، سومار از این پس در تخصیص اعتبارات، توسعه زیرساختها، برنامهریزیها و حمایتهای ستاد مرکزی اربعین سهم خواهد داشت.
وی افزود: این تصمیم، مهمترین گام برای توسعه این مرز است و زمینه را برای تکمیل زیرساختها و افزایش ظرفیت خدماترسانی در سالهای آینده فراهم میکند.
پورجمشیدیان با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای سال آینده، تصریح کرد: پیشبینی ما این است که در اربعین سال آینده دستکم ۱۰۰ هزار زائر از مرز سومار تردد کنند و با همکاری مسئولان استان این هدف دستیافتنی خواهد بود.
وی نزدیکی سومار به بغداد، کاظمین، کربلا و نجف را یکی از مهمترین مزیتهای این گذرگاه عنوان کرد و گفت: مسیر کوتاه، جادههای مناسب و امنیت مطلوب، سومار را به گزینهای مناسب برای زائران تبدیل کرده است.
مدیریت استان کرمانشاه فراتر از انتظار عمل کرد
قائممقام وزیر کشور با تقدیر از عملکرد استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیران استان، گفت: مدیریت استان کرمانشاه در آمادهسازی مرز سومار فوقالعاده و فراتر از انتظار بوده است و نتیجه این مدیریت را هم در سومار و هم در مرز خسروی به خوبی مشاهده کردیم.
وی افزود: تا مدت کوتاهی قبل، سومار منطقهای فاقد زیرساختهای لازم بود، اما امروز جادههای مناسب، گیتهای تردد، سایهبانها، استقرار کامل دستگاههای اجرایی و حضور فعال موکبها، شرایط مطلوبی را برای زائران فراهم کرده است.
پورجمشیدیان با اشاره به نقش مردم گیلانغرب در خدمترسانی به زائران، اظهار کرد: مردم این منطقه با انگیزه، ولایتمدار و عاشق اهلبیت (ع) هستند و حضور آنان در موکبها و ارائه خدمات شایسته، رضایت زائران را به همراه داشته است.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی مرز سومار علاوه بر تسهیل سفر زائران، موجب توزیع مناسب تردد میان مرزهای کشور، کاهش ازدحام و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در پایان با بیان اینکه سومار آینده روشنی در حوزه اربعین خواهد داشت، گفت: با استمرار توسعه زیرساختها، حمایتهای ملی و مشارکت مردم، این مرز در سالهای آینده به یکی از بهترین و مهمترین مرزهای اربعینی کشور تبدیل خواهد شد.
نظر شما