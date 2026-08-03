  1. استانها
  2. یزد
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

کشف احتکار روغن‌های صنعتی از منزل مسکونی در یزد

کشف احتکار روغن‌های صنعتی از منزل مسکونی در یزد

یزد - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد از کشف ۲ هزار قوطی روغن صنعتی احتکار شده در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی حورمهر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی از احتکار مقادیری روغن صنعتی توسط فردی در خانه وی مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی از منزل مسکونی در شهر یزد بازدید و ۲ هزار قوطی روغن موتور و روغن گیربکس احتکار شده را کشف که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۶۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد گفت: ماموران پلیس محموله کشف شده را تحویل مراجع قانونی دادند و متهم نیز پس از تشکیل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6907215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها