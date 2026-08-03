کشف ۱۹۲ تن برنج احتکار شده در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح های نظارتی پلیس بر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و به منظور مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی ، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی و پایش میدانی، یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی در بندرعباس را شناسایی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی به همراه نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صمت با تشکیل تیم کارشناسی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر جمعا ۱۹۲ تن برنج وارداتی احتکار شده کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان این که در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و مالک این کالای اساسی جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی استان معرفی شده است، ارزش مالی کالاهای اساسی احتکاری کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از التهاب در بازار، نظارت بر انبارها و مراکز عمده توزیع را با جدیت ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد دادسودجویان، با احتکار کالاهای اساسی، سفره مردم را هدف قرار دهند و از عموم مردم شریف استان تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه دپو یا احتکار کالا، مراتب را به پلیس اطلاع دهند .