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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

«خالده» در راه ایتالیا

«خالده» در راه ایتالیا

فیلم کوتاه «خالده» به نویسندگی و کارگردانی مهدی عطاران و تهیه‌کنندگی پدرام صدرائی طباطبائی، به بخش مسابقه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ایتالیایی راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «خالده» از تولیدات مدرسه فیلم پدرام صدرائی به نویسندگی و کارگردانی مهدی عطاران و تهیه‌کنندگی پدرام صدرائی طباطبائی به بخش مسابقه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره بین‌المللی Ischia Global Film & Music Festival ایتالیا راه یافت.

جشنواره Ischia Global Film & Music Festival از رویدادهای معتبر سینمایی ایتالیا به شمار می‌رود که هر سال با حضور فیلمسازان، بازیگران و هنرمندان بین‌المللی برگزار می‌شود و تمرکز ویژه‌ای بر سینمای مستقل و آثار خلاقانه دارد.

زینب حسینی، عصمت‌الله حسینی، مجید توکلی، احسان شاه‌طاهری، یگانه آقااکبری و نرگس زارعی بازیگران این اثر هستند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به نویسنده و کارگردان: مهدی عطاران، تهیه‌کننده و مشاور کارگردان: پدرام صدرائی طباطبائی، مدیر فیلمبرداری: شاهو خوانگر، مدیر پروژه: احسان شاه‌طاهری، مدیر اجرایی: محمد رشیدی مقدم، تدوین و طراحی پوستر: بهار ایروانی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: علی ابراهیمی، دستیار کارگردان: امیر تهرانی، انتخاب بازیگر و بازیگردان: حامد طیبان، مدیران تولید: مرتضی قاسمی‌نیا و مهران وزیری، طراح صحنه و لباس: پدرام صدرائی طباطبائی، منشی صحنه: زهرا میرشمسی، طراح گریم: نرگس زارعی، صدابردار: مهرداد براتی، صداگذار: امیررضازاده، اصلاح رنگ و نور: علیرضا ناظمیان، آهنگساز: نادیا سلطانی‌ها، عکاس: محمد طالبی، تصویربردار پشت صحنه: میلاد مهرپویا، مدیر رسانه: شیما نعیمی و پخش بین‌الملل: سولماز اعتماد اشاره کرد.

فیلم کوتاه «خالده» روایتی با دغدغه‌ای انسانی و اجتماعی را از نگاه دختری به نام خالده به تصویر می‌کشد.

کد مطلب 6907457
ندا زنگینه

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