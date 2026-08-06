مطالبه ۹ ساله مردم غرب البرز محقق شد

علی حدادی، نماینده مردم چهارباغ، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری پل روگذر راه‌آهن هشتگرد - نظرآباد در هفته آینده خبر داد و گفت: این پروژه پس از حدود ۹ سال انتظار، با تأمین اعتبارات ملی و پیگیری‌های مستمر به مرحله افتتاح رسیده است.

وی اظهار کرد: پل روگذر راه‌آهن امامزاده جعفر صادق(ع) یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد بود که سال‌ها به دلیل کندی روند اجرا و مشکلات مختلف به سرانجام نرسیده بود.

پیگیری پروژه از مجلس تا وزارت راه

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تکمیل این پروژه افزود: در دوره گذشته مجلس، این موضوع از طریق تذکر، برگزاری جلسات متعدد با وزیران راه و شهرسازی و همچنین مدیرعامل راه‌آهن کشور دنبال شد و در نهایت نیز در قالب سؤال ملی از وزیر راه مطرح شد.

نماینده مردم چهارباغ، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی سؤال از وزیر راه، وضعیت پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه از جمله جاده طالقان، کمربندی نظرآباد و پل روگذر راه‌آهن هشتگرد بود.

تأمین ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار ملی

حدادی با بیان اینکه این پروژه به دلیل ماهیت ملی خود از اعتبارات ملی بهره‌مند شد، تصریح کرد: در جلسات برگزار شده با حضور وزیر راه و معاونان این وزارتخانه، بر تسریع در اجرای پروژه تأکید شد و در نهایت ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای تکمیل آن اختصاص یافت.

وی ادامه داد: علاوه بر این، برای رفع مشکلات تملک اراضی نیز ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده اختصاص داده شد تا موانع اجرایی پروژه برطرف شود.

پروژه آماده افتتاح است

نماینده مردم غرب استان البرز با اشاره به برگزاری دو جلسه در سال جاری با مدیرکل راه‌آهن استان تهران گفت: روند اجرایی پروژه اکنون به پایان رسیده و پل روگذر راه‌آهن هشتگرد - نظرآباد آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این پروژه هفته آینده به بهره‌برداری برسد و مردم شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد از مزایای آن بهره‌مند شوند.

حدادی با تأکید بر اینکه تکمیل این پروژه یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه بود، خاطرنشان کرد: هرچند اجرای این طرح حدود ۹ سال به طول انجامید، اما خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده اکنون به مرحله افتتاح رسیده است.

نماینده مردم غرب البرز در مجلس در پایان از مدیرعامل راه‌آهن کشور، مدیرکل راه‌آهن استان تهران و تمامی مدیران و مسئولان اجرایی که در تکمیل این پروژه نقش داشتند، قدردانی کرد.