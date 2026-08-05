قاتل محسن اسدی، قهرمان مشهدی کراسفیت کشور دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ احمد نگهبان اظهار کرد: در پی گزارش قتل محسن اسدی، قهرمان کراسفیت کشور که شهریور ماه سال گذشته در تالار عروسی با شلیک گلوله کلت رخ داد تحقیقات کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی آغاز شد.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی بیان کرد: بررسی های فنی اولیه از محل قتل که در حاشیه کلانشهر مشهد بود با شناسایی متهم به عمل آمد و اقدامات اطلاعاتی پلیس خراسان رضوی پس از چندماه به نتیجه رسید.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی مشترک با پلیس آگاهی زاهدان، متهم متواری را در استان سیستان و بلوچستان دستگیر کردند.

نگهبان اظهار کرد: متهم در اعترافات اولیه اظهار داشت اسلحه کلت را داخل کال وکیل آباد انداخته است.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی افزود: چند تن که در متواری شدن متهم نقش داشته اند دستگیر و تحقیقات ادامه دارد.