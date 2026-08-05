وینیسیوس در رئال مادرید ماندنی شد؛ پایان شایعات جدایی بازیکن پرحاشیه

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین پروندههای نقلوانتقالات تابستانی فوتبال اروپا به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده است. در شرایطی که طی هفتههای اخیر شایعات فراوانی درباره آینده وینیسیوس جونیور و احتمال جدایی او از رئال مادرید مطرح شده بود، شبکه اسکای اسپورتس از ماندنی شدن این ستاره برزیلی در سانتیاگو برنابئو خبر داد.
بر اساس گزارش اسکای اسپورت، مذاکرات اخیر میان مدیران رئال مادرید و نمایندگان وینیسیوس در فضایی مثبت دنبال شده و هر دو طرف نسبت به ادامه همکاری خوشبین هستند. به همین دلیل، برخلاف شایعاتی که از علاقه برخی باشگاههای بزرگ اروپایی به جذب این بازیکن حکایت داشت، رئال مادرید هیچ برنامهای برای فروش او در پنجره نقلوانتقالات تابستانی ندارد.
در هفتههای گذشته نام باشگاه آرسنال بیش از سایر تیمها در کنار وینیسیوس مطرح شده بود و حتی برخی رسانهها از احتمال ارائه پیشنهادی سنگین برای جذب این مهاجم برزیلی خبر داده بودند. با این حال، اسکای اسپورتس تأکید کرده است که مدیران رئال مادرید همچنان وینیسیوس را یکی از مهرههای کلیدی پروژه فنی تیم میدانند و قصد ندارند او را از دست بدهند.
همچنین این رسانه انگلیسی مدعی شده است که مذاکرات درباره تمدید قرارداد وینیسیوس نیز ادامه خواهد داشت و طرفین امیدوار هستند پس از برطرف شدن برخی اختلافات مالی، برای امضای قرارداد جدید به توافق برسند. هرچند هنوز جزئیات نهایی این توافق اعلام نشده، اما فضای مذاکرات نسبت به ماههای گذشته مثبتتر ارزیابی میشود.
به این ترتیب، با بسته شدن پرونده جدایی وینیسیوس، رئال مادرید یکی از مهمترین ستارههای خط حمله خود را حفظ خواهد کرد و انتظار میرود این بازیکن برزیلی فصل آینده نیز در کنار دیگر مهرههای هجومی این تیم، نقش مهمی در برنامههای کادر فنی ایفا کند. این تصمیم همچنین به بسیاری از شایعات نقلوانتقالاتی هفتههای اخیر پایان داده و خیال هواداران رئال مادرید را از بابت حفظ یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیم راحت کرده است.
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