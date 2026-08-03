مشهد الرضا(ع) در تکاپوی خدمت به زائران و جاماندگان اربعین

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: اینجا مشهد است؛ شهری که حتی وقتی زائرانش به سوی کربلا پر کشیده‌اند، باز هم آغوشش برای جاماندگانِ بی‌قرار باز است. اراده‌ای جمعی در جریان است که مرز نمی‌شناسد و از خراسان تا خاک عراق را با رشته‌های محبت و خدمت به هم می‌دوزد. همدلی مردم در این روزها دیدنی است؛ از دستان یاری‌رسان که برای حفظ سلامت زائران کیلومترها دورتر در مرزها تلاش می‌کنند، تا مساجدی که سنگر مهرورزی شده‌اند و در هر گوشه از مسیر پیاده‌روی جاماندگان، سایبانی برای خستگی عاشقان برپا کرده‌اند. این پیوند میان عشق و خدمت، فراتر از یک حرکت اداری یا تشکیلاتی است؛ حرکتی است برخاسته از بطنِ اعتقادات.

اعزام کارشناس فوریت‌های پزشکی مشهد به مرزهای اربعین

محمد علیشاهی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان اورژانس کشور هر ساله به منظور تقویت مرزها و توسعه خدمات پزشکی و اورژانس پیش‌بیمارستانی در ایام اربعین و دهه پایانی ماه صفر، از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور استفاده و برای اعزام نیرو و تجهیزات برنامه‌ریزی می‌کند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: بر اساس دستورالعمل سازمان اورژانس کشور، هفته گذشته یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، پنج دستگاه آمبولانس و ۱۵ نفر از کارشناسان فوریت‌های پزشکی از مشهد به مرزهای تعیین‌شده اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای اعزامی پس از معرفی به دانشگاه علوم پزشکی مستقر در منطقه، زیر نظر آن دانشگاه در محورهای مشخص فعالیت می‌کنند و خدمات لازم را به بیماران، مصدومان و افرادی که نیازمند دریافت خدمات اورژانسی هستند، ارائه می‌دهند و همچنین این نیروها و تجهیزات پس از پایان مراسم اربعین به مشهد بازمی‌گردند تا برای ارائه خدمات در دهه پایانی ماه صفر آماده باشند.

برپایی موکب‌های مردمی مساجد در مسیر میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی

حجت‌الاسلام سید صادق موسوی، مدیر روابط عمومی امور مساجد خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی برای چهارمین سال متوالی از میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی انجام شده است و امور مساجد روند اجرایی این مراسم را دنبال می‌کند.

مدیر روابط عمومی امور مساجد خراسان رضوی افزود: در این مراسم، مساجد با استقبال از جاماندگان اربعین و برپایی موکب‌های مردمی و مسجدی، خدمات مختلفی از جمله توزیع آب خنک و شربت و اطعام ارائه می‌دهند.

وی گفت: در کنار موکب‌های مسجدی، موکب‌های فرهنگی نیز فعالیت خواهند داشت و خدمات فرهنگی، پزشکی و اجتماعی در مسیر مراسم به مردم و شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.

موسوی با اشاره به نقش مساجد واقع در خیابان امام رضا(ع) در پشتیبانی از این مراسم بیان کرد: مساجد این محدوده در زمینه پشتیبانی، تأمین نیرو و دیگر امور مورد نیاز، به‌صورت عمومی فعال هستند.

اعزام بیش از ۱۲۰۰ مبلغ حوزوی به مسیر پیاده‌روی اربعین

حجت‌الاسلام خان‌علی ابراهیمی، مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برنامه‌ریزی‌های تبلیغی ما در دو بخش عمده صورت گرفت؛ بخشی از فعالیت‌ها به حضور مبلغان در اجتماعات مردمی و مراسم‌های سوگواری در داخل استان اختصاص یافت تا با خالی نماندن عرصه‌های تبلیغی در مشهد، شور و حال حسینی در شهر نیز جاری باشد و بخشی دیگر نیز به اعزام مبلغان به کشور عراق و مسیر پیاده‌روی اربعین مربوط می‌شد. در مجموع بیش از یک هزار و ۲۰۰ مبلغ از سوی حوزه علمیه خراسان به عرصه‌های تبلیغی اعزام شدند که این حضور در قالب‌های تخصصی و عمومی برنامه‌ریزی شد.

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه اعزام‌های اربعین امسال با نگاهی تخصصی انجام شد، تصریح کرد: ۳۰۰ نفر از این مبلغان در حوزه‌های تخصصی از جمله «فرق و ادیان» و «رسانه» فعالیت می‌کنند تا بتوانند در مواجهه با شبهات و نیازهای روز زائران، پاسخگو باشند. همچنین بخش مهمی از این مبلغان را عزیزان «زبان‌دان» تشکیل می‌دهند که با تسلط بر زبان‌های مختلف، پل ارتباطی مؤثری میان زائران غیرایرانی و معارف ناب اهل‌بیت (ع) ایجاد کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های استقبال و بدرقه مبلغان نیز با حضور مدیر حوزه علمیه خراسان در حرم مطهر رضوی و همچنین در نجف اشرف برگزار شد تا مبلغان با روحیه‌ای مضاعف در عمودها و مواکب مستقر شوند.