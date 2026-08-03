به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد اظهار کرد: ویژه برنامه‌های عزاداری اربعین شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفای ایشان، با عنوان «روز چهلم» با محوریت رواق امام خمینی (ره) از شامگاه دوشنبه دوازدهم مرداد آغاز می‌شود و تا شام اربعین ادامه خواهد داشت.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: ویژه برنامه شب اربعین حسینی شامگاه دوشنبه، ۱۲ مردادماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت امین‌الله و مرثیه‌سرایی توسط علی جمعه‌پور آغاز می‌شود و در ادامه، حجت‌الاسلام علی علیزاده با موضوع «اربعین؛ نماد ایستادگی و مقاومت» به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

وی افزود: شعرخوانی رضا رحیمی عنبران و مرثیه‌سرایی علیرضا نژادحسین و مجتبی خرسندی از دیگر برنامه‌های این مراسم است و این مرثیه‌سرایان با نغمه‌های عاشورایی خود فضای رواق امام خمینی (ره) را پر از شور حسینی خواهند کرد.

شریعتی نژاد ابراز کرد: ویژه برنامه روز اربعین، سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، از ساعت ۱۰ صبح میزبان عزاداران حسینی می‌شود و این مراسم با مرثیه‌سرایی علی کارگر، دکلمه‌خوانی نوجوان مداح، علی حبیب‌زاده و همخوانی گروه تواشیح ولیعصر (عج) همراه خواهد بود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد با موضوع «فلسفه قیام عاشورا در زیارت اربعین» و مرثیه‌سرایی مهدی نیکبخت از دیگر بخش‌های ویژه برنامه روز اربعین در حرم مطهر رضوی است.

وی اظهار کرد: ویژه برنامه‌های عزاداری زائران حرم مطهر رضوی در روز اربعین حسینی پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر با قرائت زیارت اربعین توسط احسان نقوی و مرثیه‌سرای و ذکر مصیبت با نوای مرتضی اسلامی‌نژاد ادامه پیدا می‌کند.

شریعتی نژاد با اشاره به تداوم برنامه‌های عزاداری در شام اربعین حسینی اظهار کرد: این مراسم نیز شامگاه سه‌شنبه، پس از نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت امین‌الله و مرثیه‌سرایی علی جمعه‌پور آغاز می‌شود و در ادامه حجت‌الاسلام محمدجواد نظافت با موضوع «پیام سیاسی شعار حُبُ الحُسِین یَجمَعُنا» سخنرانی خواهد کرد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: شعرخوانی توسط علی‌اصغر شاهسنایی، قرائت دعای توسل و مرثیه‌سرایی با نوای علیرضا نژادحسین و ذکر مصیبت و عزاداری توسط مجتبی خرسندی از دیگر برنامه‌های شام اربعین حسینی در حرم مطهر رضوی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این ویژه برنامه‌ها با هدف گرامیداشت اربعین حسینی، تبیین پیام نهضت عاشورا و تبیین ابعاد فرهنگی و اجتماعی حماسه اربعین برای زائران و مجاوران امام رضا (ع) برگزار می‌شود.