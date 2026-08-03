تردد خودروهای سنگین در مسیر قرچک به شهرری ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو، بعد از ظهر دوشنبه، از اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستانهای قرچک، ورامین، پیشوا و پاکدشت خبر داد.
وی اظهار کرد: راهپیمایی جاماندگان اربعین روز سهشنبه ۱۳ مردادماه با حضور گسترده مردم از شهرستانهای شرق استان تهران برگزار میشود و اوج تجمع راهپیمایان از میدان شهید ستاری قرچک به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خواهد بود.
رئیس پلیس راهور شرق استان تهران افزود: به منظور تأمین ایمنی و تسهیل تردد زائران، از ساعت ۵ تا ۱۲ روز برگزاری مراسم، تردد کامیونها و سایر وسایل نقلیه سنگین از میدان شهید ستاری قرچک به سمت شهرری ممنوع خواهد بود.
رشنو از رانندگان خودروهای سنگین خواست برای تردد به سمت تهران و شهرری از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه امام رضا (ع)، جاده فیلستان، جاده حسنآباد و آزادراه حرم تا حرم استفاده کنند.
وی تأکید کرد: پلیس راهور شرق استان تهران با اجرای طرح ویژه ترافیکی و استقرار حداکثری نیروها، تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم و روانسازی تردد زائران را فراهم کرده است.
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