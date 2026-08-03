سفر بارزانی به دمشق و حذف پرچم عراق از مراسم استقبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه امروز دوشنبه در کاخ الشعب دمشق پایتخت سوریه میزبان نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بود.

در این دیدار درباره روابط میان دو طرف و راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی به ویژه در حوزه اقتصادی رایزنی صورت گرفت. طرفین همچنین تحولات اوضاع منطقه و شماری از مسائل دارای اهتمام مشترک که به حمایت از امنیت ثبات و تقویت همکاری منطقه‌ای کمک می‌کنند را بررسی کردند.

در جریان این مراسم، تنها پرچم اقلیم کردستان عراق قرار داده شده بود که این اقدام برخلاف عرف و پروتکل‌های رسمی است.

از آنجا که اقلیم کردستان عراق یک منطقه خودمختار در کشور فدرال عراق است، باید پرچم عراق در کنار پرچم اقلیم کردستان عراق قرار داده شود.

پیشتر دلشاد شهاب سخنگوی رئیس اقلیم کردستان عراق گفت که این سفر با هماهنگی علی الزیدی نخست وزیر عراق و با هدف حمایت از امنیت و ثبات و تقویت همکاری میان بغداد و دمشق و اربیل انجام می‌شود.