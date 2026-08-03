بلوار مشیر در یزد نونوار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فعالی با اشاره به عملیات آسفالت‌ریزی بلوار مشیر گفت: این پروژه به‌منظور ارتقای کیفیت معابر و افزایش ایمنی تردد شهروندان اجرا شده است.

وی افزود: عملیات بهسازی آسفالت در دو باند ۹ متری به طول یک هزار متر انجام شد که شامل مراحل تراش آسفالت فرسوده، بسترسازی مجدد، اجرای لایه اساس و در نهایت آسفالت‌ریزی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع می‌باشد.

وی گفت: در کنار این اقدام، سنگ جدول‌های فرسوده به طول ۴۶۰ متر نیز تعویض شده است تا هماهنگی لازم با سطح جدید آسفالت و بهبود منظر شهری حاصل شود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد در ادامه با اشاره به برنامه‌های گسترده این سازمان در سال جاری، تصریح کرد: تاکنون عملیات تعویض آسفالت فرسوده در حجم قابل‌توجهی از معابر سطح شهر انجام شده است و این روند با اولویت خیابان‌های پرتردد و محلات نیازمند، همچنان ادامه دارد.

به گفته فعالی، هدف از این اقدامات، نوسازی زیرساخت‌های شهری و ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی به شهروندان یزدی است.