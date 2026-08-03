سنای آمریکا با لایحه بودجه موقت برای جلوگیری از تعطیلی دولت موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، تخصیصدهندگان بودجه سنا متن لایحه بودجه موقت را برای جلوگیری از تعطیلی دولت در ۱ اکتبر منتشر کردند و مذاکرات گستردهتر بودجه دولت را تا پس از انتخابات میاندورهای به تعویق انداختند.
طبق طرح دو حزبی، آژانسهای فدرال تا ۱۱ دسامبر در سطوح فعلی با برخی استثنائات تأمین مالی خواهند شد.
رهبران سنا رأیگیری رویهای اولیه را برای دوشنبه شب تعیین کردهاند و میخواهند این لایحه را تا پایان هفته - درست قبل از اینکه سناتورها قرار است شهر را برای یک تعطیلات پنج هفتهای ترک کنند - تصویب کنند.
هنگامی که قانونگذاران در ماه سپتامبر به کنگره بازگردند، رهبران جمهوریخواه مجلس نمایندگان باید تصمیم بگیرند که آیا الحاقیه بودجه سنا را - ممنوعیت موقت نهایی کردن پیشنهاد کاخ سفید برای قرار دادن منصوبان سیاسی در مسئولیت تأیید کمکهای مالی - بپذیرند یا خیر.
دموکراتهای سنا این الحاقیه را میخواستند و جمهوریخواهان ارشد - از جمله سوزان کالینز، رئیس تخصیص بودجه سنا از مین و سناتور آلاسکا، لیزا مورکوفسکی - علناً از مسدود کردن آییننامهای که کاخ سفید در تلاش برای نهایی کردن آن برای سال مالی جدید است، حمایت کردند.
تصویب اصلاح بودجه توسط کنگره تا این حد پیش از پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر غیرمعمول است. اما جمهوریخواهان مجلس نمایندگان ماه گذشته با تصویب تمدید بودجه اولیه خود برای تحت فشار قرار دادن سناتورها برای مذاکرات زودهنگام در مورد طرحی برای جلوگیری از وقفه در بودجه، تنها چند هفته قبل از انتخابات میاندورهای، اقدامات لازم را آغاز کردند.
برخلاف نسخه مجلس نمایندگان، پیشنهاد سنا شامل زبانی است که دموکراتها خواستار اطمینان از عدم تخصیص بودجه جدید به سازمانهای اجرای مهاجرت شدهاند.
جمهوریخواهان پس از شکست مذاکرات دو حزبی در مورد تغییرات در نحوه اجرای قوانین مهاجرت توسط دولت ترامپ، این برنامهها را از طریق یک بسته حزبی در بهار امسال تأمین مالی کردند.
پیشنهاد سنا شامل برخی از افزایش بودجه و مجوزهایی است که کاخ سفید برای برنامههای خاص درخواست کرده بود. با این حال، این پیشنهاد شامل افزایشهای نظامی عمدهای که دولت درخواست کرده بود، از جمله یک میلیارد دلار اضافی برای یک ناو جنگی نیست.
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