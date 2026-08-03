به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید میدانی از چهار پروژه عمرانی شاخص در پایتخت، بر ضرورت تسریع در روند تکمیل و بهره برداری از این مجموعههای در حال احداث تأکید کرد و گفت: فضای فیزیکی فعلی بسیاری از واحدهای قضایی متناسب با نیاز مردم و همچنین شأن و جایگاه عدلیه نیست و تکمیل زیرساختهای عمرانی در راستای تکریم مراجعان و برای ارائه خدمات قضایی مناسب در شأن مردم، از جمله برنامههای دادگستری استان تهران در حوزه مالی و عمرانی، محسوب میشود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور که بخش قابل توجهی از آن نیز ناشی از اثرات جنگ ترکیبی دشمنان از جمله در حوزه فشارهای اقتصادی است، تأکید کرد: فضای خاص فعلی، نباید موجب توقف پروژههای عمرانی شود.
وی افزود: توقف پروژههای در حال ساخت، به دلیل نوسانات قیمتی، در نهایت موجب تضییع حقوق بیت المال و افزایش هزینههای ساخت خواهد شد که بر این اساس، مدیریت پروژهها باید با تمام توان و بهره گیری از شیفتهای کاری متعدد، عملیاتی شود تا مجموعههای در حال احداث و آماده بهره برداری معطل تأمین اعتبار نمانند.
تعیین زمان بندی برای تکمیل مجتمع قضایی یافت آباد
رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از پروژه مجتمع قضایی یافت آباد که با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال تکمیل است، تشریح کرد: این مجتمع با مساحتی بالغ بر ۱۹ هزار مترمربع و با پیش بینی استقرار ۷۳ شعبه قضایی، ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات به مردم ایجاد خواهد کرد.
القاصی طی نشستی با پیمانکار و مشاور این پروژه عمرانی و پس از استماع موانع و فعالیتهای صورت گرفته در تکمیل این طرح به معاونت مالی، عمرانی و پشتیبانی و مدیر دفتر فنی دادگستری ماموریت داد تا با پیگیری و نظارت موثر و مستمر به نحوی برنامه ریزی شود که این پروژه ظرف ۲۰ روز کاری به مرحله بهره برداری برسد و این مجتمع قضائی در نیمه دوم شهریورماه و در آستانه هفته دفاع مقدس آماده افتتاح و خدمت رسانی به مردم باشد.
پیشرفت ۷۵ درصدی مجتمع قضایی چیتگر و توجه به دسترسی مراجعین
القاصی همچنین در بازدید از مجتمع قضایی شهرک چیتگر که در مساحتی بیش از ۱۶ هزار مترمربع و با پیش بینی استقرار ۶۳ شعبه در آن در حال احداث و کارگاه آن فعال میباشد، ضمن بررسی شاخصهای کیفی و استفاده از مصالح و اجناس مرغوب در ساختمان، دستور داد تمهیدات لازم برای تأمین پارکینگ و تسهیل در عبور و مرور مراجعین به این مجتمع قضایی، در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات ترافیکی و حفظ آرامش محیط پیرامونی مجتمع قضایی چیتگر، تصریح کرد: با توجه به تجارب حاصل از عملکرد مجتمعهای قضایی در بافتهای شهری، باید از هماکنون و همزمان با تکمیل عملیات عمرانی، اقدامات لازم جهت تأمین پارکینگ، دسترسیهای ترافیکی و تملک زمینهای مورد نیاز از طریق مکاتبه و هماهنگی با سازمان مسکن و شهرسازی پیگیری شود تا در زمان بهرهبرداری، چالشهای زیرساختی برای مراجعان و اهالی منطقه ایجاد نشود.
وی با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی این پروژه، بر آماده سازی نهایی و افتتاح آن تا دهه فجر سال جاری تأکید کرد.
تذکر جدی به پیمانکار در پروژه مجتمع ارشاد برای رعایت حقوق شهروندان
در جریان بازدید از پروژه مجتمع قضایی ارشاد، رئیس کل دادگستری استان تهران با مشاهده انسداد بخشی از مسیر تردد عابران و وسایل نقلیه توسط مصالح ساختمانی، با تذکر جدی به پیمانکار، رعایت حقوق شهروندان و مجاوران را از اصول اخلاق حرفهای و الزامات مدیریت شهری برشمرد و ضمن تعیین مهلت۲۴ ساعته برای رفع این مشکل، از مسئولان نظارت بر پروژههای عمرانی دستگاه قضایی خواست تا به رعایت حقوق مردم بیش از پیش توجه و اهتمام داشته باشند.
القاصی، همچنین بر ضرورت تقویت سازه نگهبان و تسریع در خاک برداری و عملیات فونداسیون این پروژه که قرار است محل استقرار دادسرا و مجتمع قضائی ارشاد باشد، با هدف جلوگیری از هرگونه مخاطره برای ساختمانهای مجاور تأکید کرد.
پیگیری تأمین مطالبات پیمانکاران و فعالیت حداکثری کارگاهها
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان بازدید از پروژه مسکونی ۱۶۸ واحدی دادگستری تهران که با پیشرفت ۷۰ درصدی مواجه است، ضمن استماع گزارش پیمانکاران درباره وقفه ایجاد شده در عملیات اجرایی به دلیل چالشهای مالی، دستورات لازم را جهت پیگیری برای تأمین نقدینگی و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران جزء صادر کرد.
وی بر این نکته تأکید کرد که با تأمین اعتبار، کارگاههای مذکور باید با حداکثر ظرفیت انسانی و عملیاتی فعال شوند تا از هدررفت منابع و طولانی شدن زمان پروژهها جلوگیری به عمل آید.
نظارت و پایش مستمر روند پیشرفت فیزیکی پروژهها برای تسریع در تکمیل و بهره برداری طرحها
سید مهدی رستگاری، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران، نیز با اشاره به اینکه بازدیدهای میدانی رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای برنامههای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و توسعه فضاهای فیزیکی مرود نیاز دستگاه قضائی صورت میگیرد، گفت: با اجرای برنامهریزیهای صورتگرفته، مجموعاً ۲۰۰ هزار مترمربع فضای فیزیکی به زیرساختهای دادگستری استان تهران افزوده خواهد شد که بخش عمدهای از این ظرفیتها با بهرهبرداری از پروژههای شاخصی نظیر مجتمعهای یافتآباد، چیتگر، ارشاد و پروژههای مسکونی محقق میشود.
رستگاری با تأکید بر لزوم انضباط مالی و زمانبندی دقیق در اجرای این طرحها افزود: تیمهای تخصصی دفتر فنی و عمرانی دادگستری استان تهران، نظارت و پایش مستمر روند پیشرفت فیزیکی پروژهها را بر اساس تاکیدات و دستورات رئیس کل دادگستری استان تهران، در برنامه کاری قرار میدهند تا ضمن پیشگیری از نوسانات هزینهای و صیانت از بیتالمال، عملیات تکمیل این مجتمعها بر اساس زمانبندیهای مصوب و بدون وقفه تداوم یاب.
وی تاکید کرد: معاونت مالی عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران تلاش دارد تا با رفع موانع اجرایی، تأمین نقدینگی و فراهمسازی ملزومات نهایی، افتتاح و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتمجموعههای در حال احداث و تکمیل را تسریع کند.
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