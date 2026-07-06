القاصی: مسئولیت دستگاه قضا در صیانت از حقوق مردم مضاعف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، با حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با بیان اینکه حضور باشکوه مردم در مراسم وداع، تنها برای عزاداری نیست، بلکه نمادی از عزم راسخ برای خونخواهی و انتقام است، اظهار داشت: امروز تمام آزادیخواهان جهان و مردم سراسر ایران اسلامی برای وداع نیامدهاند، بلکه برای مطالبهگری در مسیر خونخواهی امام شهید خود گرد هم آمدهاند و خون این شهید بزرگوار، دلهای مردم را به جوش و خروش درآورده است.
وی با اشاره به اینکه مسیر رهبر شهید ایران اسلامی، در امتداد راه سرخ حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام قرار دارد، تصریح کرد: ملت ایران ثابت کرده است که پای نظام جمهوری اسلامی ایستاده و یاد امام شهید خود را همانند یاد امام راحل (ره)، همواره در قلب و ذهن زنده نگه خواهد داشت.
القاصی گفت: این وحدت و همبستگی که در ماههای اخیر در میادین و خیابانها تداوم داشته، قدرت ملی و اراده پولادین مردم را به نمایش گذاشت و دشمنان را بیش از پیش مأیوس کرده است.
تکلیف مضاعف دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه
رئیسکل دادگستری استان تهران در ادامه با تأکید بر مسئولیت خطیر دستگاه قضا خصوصا پس از جنگهای تحمیلی و وقایع سال گذشته، گفت: فقدان قائد شهید، ضایعهای جانکاه برای ملت ایران و جبهه مقاومت است؛ در همین راستا، امروز مسئولیت دستگاه قضائی و دولت در صیانت از حقوق مردم، پاسداری از عدالت، پیگیری مطالبات بهحق ملت و استیفای حقوق تضییعشده ملت مبعوث ایران اسلامی، بیش از پیش مضاعف شده است.
وی با استناد به پیام راهبردی هفتم تیرماه ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در شرایط حساس کنونی، وظیفه دارد با اتکا به ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود، در دو ساحت داخلی و بینالمللی، پیگیری و استیفای حقوق و جبران خسارتهای ملت ایران اسلامی را در مجامع و مراجع ذیصلاح با قاطعیت و صلابت دنبال کند.
روحیه جهادی؛ ضرورت اصلی شرایط کنونی
القاصی با تأکید بر اینکه نباید هیچگونه غفلت، کندی و روزمرگی در جریان امور دیده شود، افزود: شرایط کشور اقتضا میکند همه بخشهای قضایی و اداری با روحیه جهادی، عزم راسخ و حضور مؤثر در میدان انجام وظیفه کنند و اجازه ندهند حقوق مردم در هیچ حوزهای معطل بماند.
وی همچنین انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این مقطع حساس را ظرفیتی مهم برای تداوم برنامههای تحولی، تثبیت رویکردهای عدالتمحور و پیشبرد مأموریتهای کلان دستگاه قضا دانست.
عینیتبخشی به تحول قضایی در مسیر تحقق آرمانهای شهید
رئیسکل دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر ویژگیهای شخصیتی قائد شهید عظیم الشان انقلاب اسلامی؛ از جمله "صلابت"، "شجاعت" و "ایستادگی در برابر ظلم"، خاطرنشان کرد: اصل برای ما، استمرار راه رهبر شهید، تحقق عملی مطالبات ایشان و عینیتبخشی به اجرای تحول قضایی مورد انتظار رهبر معظم انقلاب (حفظه الله)، بهویژه در سرعت رسیدگی، قاطعیت در مقابله با فساد و کاهش تضییع حقوق روزمره مردم است که بیشک، این شخصیت بزرگ به الگویی ماندگار برای تمام آزادیخواهان در مقابله با ظالمان تبدیل خواهد شد.
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