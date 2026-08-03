شنا در تمامی تأسیسات آبی مازندران ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد دادویه بعدازظهر دوشنبه با هشدار نسبت به مخاطرات شنا در تأسیسات آبی استان اظهار کرد: شنا در دریاچه سدها، آب‌بندان‌ها، کانال‌های کشاورزی و سدهای انحرافی در تمامی فصول سال به طور کامل ممنوع است.

وی با بیان اینکه با وجود نصب تابلوهای هشدار و اطلاع‌رسانی‌های مستمر، همچنان برخی افراد وارد این تأسیسات می‌شوند، افزود: این اقدام علاوه بر تخلف، تهدیدی جدی برای جان شهروندان به شمار می‌رود.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران تصریح کرد: تأسیسات آبی با هدف ذخیره‌سازی و انتقال آب، به‌ویژه برای بخش کشاورزی، احداث شده‌اند و از نظر شرایط فنی و محیطی مکان مناسبی برای شنا نیستند.

دادویه ادامه داد: وجود رسوبات عمیق در کف، جریان‌های زیرسطحی، اختلاف عمق ناگهانی و سازه‌های پنهان در زیر آب، این محیط‌ها را به مکان‌هایی بسیار خطرناک تبدیل کرده است و ورود افراد می‌تواند به گیر افتادن در رسوبات یا برخورد با سازه‌های زیرآبی و در نهایت غرق‌شدگی منجر شود.

وی با ابراز نگرانی از انتشار تصاویر شنا در این تأسیسات گفت: حفظ جان شهروندان اولویت اصلی است و بر همین اساس، اکیپ‌های گشت و نظارت شرکت آب منطقه‌ای در صورت مشاهده افراد در حال شنا، مطابق مقررات با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.