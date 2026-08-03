شنیده شدن صدای ۲ انفجار در فرودگاه نظامی تدمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع محلی در استان حمص در مرکز سوریه اعلام کردندکه بامداد امروز دوشنبه صدای دو انفجار با منشأ نامشخص در منطقه مابین فرودگاه تدمر و زندان نظامی تدمر در شرق استان حمص شنیده شده است.

این منابع گفتند که ابهام درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و تاکنون هیچ گونه توضیح رسمی از سوی دولت سوریه درباره علت یا ماهیت این انفجارها داده نشده است.

منابع محلی همچنین اعلام کردند که پیش از وقوع انفجارها، نور درخشانی به رنگ قرمز در ارتفاع نسبتا بالا مشاهده شده و پس از آن، دو انفجار پیاپی منطقه را لرزاند. به همین دلیل، برخی از ساکنان با توجه به نوع صدا و محل وقوع حادثه، احتمال داده‌اند که این انفجارها ناشی از حمله پهپادی بوده باشد.

با این حال، این گمانه‌زنی‌ها تاکنون تأیید نشده است و نهادهای امنیتی سوریه نیز تا این لحظه هیچ بیانیه رسمی درباره علت یا ماهیت این حادثه صادر نکرده‌اند.

به گفته منابع محلی، هیچ‌گونه تحرک قابل توجهی از سوی خودروهای امدادی یا نیروهای امنیت داخلی به سمت محل انفجار مشاهده نشده و همین مسئله بر ابهامات و پرسش‌ها درباره آنچه رخ داده، افزوده است.