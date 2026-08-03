به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی کبدی گفت: این رشته پتانسیل بالایی دارد و برای ورزش ایران هم در رده بندی نهایی کاروان اثر گذار است.

وی با تمجید از استعداد کبدی کاران ایران در مواجه با رقیب اصلی این تیم گفت: خود هندی های در مورد هوش و توانمندی شما اذعان می کنند. این مسابقات برای ما خیلی مهم است. مورد تهاجم واقع شدیم و کسب مدال طلا چه در بخش مردان و چه در بخش زنان برای ما خیلی مهم است. می دانم کار سختی است اما هر چقدر شما تمرین کنید و همدیگر را حمایت کنید ظرفیت های شما در همه حوزه ها هست.

احمد دنیامالی ادامه داد: باید تمام توانتان را بگذارید تا از هندی ها جلو بیفتید و اجازه ندهید ناداوری ها حق شما را ضایع کند. باید اختلاف را آنقدر زیاد کنید که مسائل داوری هم نتواند قهرمانی را از شما بگیرد. امیدوارم حاصل زحمات شما را در ناگویا جشن بگیریم.

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: امیدوارم این شرایط به وجود بیاید که کبدی وارد المپیک شود. کبدی این استطاعت را دارد. کبدی همیشه در بازی های آسیایی نقشش تعیین کننده بوده در رده بندی نهایی کاروان ورزش ایران. امیدوارم بتوانید دل مردم ایران را شاد کنید.