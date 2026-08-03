پایان بلاتکلیفی ۲۰ ساله شهر هچیرود

کامران پولادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ابلاغ طرح هادی شهر هچیرود پس از سال‌ها پیگیری، مطالبه‌گری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، سرانجام به نتیجه رسید و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مهم در روند توسعه شهری این منطقه باشد.

وی با بیان اینکه تعیین محدوده قانونی و حریم شهر از مهم‌ترین الزامات برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار است، افزود: با ابلاغ این طرح، محدوده قانونی شهر هچیرود به مساحت ۸۳۸ هکتار و حریم آن به وسعت یک‌هزار و ۱۹۲ هکتار تعیین شده و از این پس توسعه شهری، صدور مجوزها، ساماندهی کاربری اراضی و اجرای طرح‌های عمرانی بر اساس ضوابط مصوب دنبال خواهد شد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس ادامه داد: اجرای این طرح می‌تواند ضمن جلوگیری از ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری، رونق گردشگری، تقویت اقتصاد دریامحور و ارتقای خدمات شهری فراهم کند.

پولادی با قدردانی از همکاری استانداری مازندران، فرمانداری چالوس، مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های مرتبط، تصریح کرد: تحقق این مطالبه دیرینه، حاصل هم‌افزایی مجموعه مدیران استانی و شهرستانی و پیگیری‌های مستمر بوده و امیدواریم در ادامه نیز شاهد اجرای کامل مفاد این طرح باشیم.

وی همچنین با اشاره به بازدید سرزده خود از مجموعه زباله‌سوز نوشهر، گفت: وضعیت فعلی این مجموعه با انتظارات مردم فاصله دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول با سرعت بیشتری برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: از موضع خود در قبال این موضوع کوتاه نخواهیم آمد و تا زمان رفع کامل مشکلات، روند نظارت و مطالبه‌گری ادامه خواهد داشت.

پولادی خاطرنشان کرد: مردم حق دارند از وضعیت عملکرد این مجموعه، دلایل مشکلات موجود و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای اصلاح آن آگاه باشند و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با شفافیت، گزارش اقدامات خود را به افکار عمومی ارائه کنند.