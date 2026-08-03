به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش عصر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت منابع آب و زیرساخت‌های آبی استان، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه، اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده منابع و تخصیص آب استان در اختیار بخش کشاورزی قرار دارد، در حالی که سهم آب مورد نیاز برای بخش‌های صنعت و شرب با ظرفیت‌ها و نیازهای توسعه‌ای استان تناسب ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع آبی استان، گفت: سهم آب اختصاص‌یافته به بخش‌های صنعت و شرب متناسب با ظرفیت‌های توسعه‌ای زنجان نیست و لازم است در برنامه‌ریزی‌های آینده، تأمین آب با رویکرد توسعه‌محور مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استان زنجان از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری و افزایش جمعیت برخوردار است، افزود: زنجان از نظر وسعت، ظرفیت‌های سرزمینی، امکان توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد سکونتگاه‌های جدید، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه دارد، اما تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم تأمین زیرساخت‌های اساسی به ویژه در حوزه آب و انرژی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای تأمین آب باید با نگاه آینده‌نگر و توسعه‌محور انجام شود، تصریح کرد: اگر بناست استان در مسیر توسعه صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت حرکت کند، ضروری است سیاست‌های تخصیص منابع آبی نیز متناسب با این اهداف بازنگری شود تا امکان پاسخگویی به نیازهای آینده فراهم باشد.

بیات‌منش همچنین تکمیل پروژه‌های آبی استان را از اولویت‌های مهم توسعه‌ای برشمرد و گفت: بهره‌برداری از سدهای در دست اجرا، تکمیل شبکه‌ها و خطوط انتقال آب و تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی این حوزه، نقش مؤثری در تأمین پایدار آب شهرها، روستاها و بخش‌های مختلف استان خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در شرایط اقلیمی کنونی، خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌های آبی علاوه بر افزایش امنیت آبی استان، زمینه‌ساز توسعه پایدار در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و تأمین نیازهای شرب خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در ادامه بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های آب و انرژی تأکید کرد و افزود: تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان بدون تقویت زیرساخت‌های اساسی امکان‌پذیر نیست و لازم است دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی لازم را برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در دستور کار قرار دهند.

بیات‌منش با تأکید بر اینکه توسعه متوازن استان نیازمند نگاه راهبردی به منابع آب است، اظهار داشت: تأمین پایدار آب، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه شهرک‌های صنعتی، گسترش سکونتگاه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان محسوب می‌شود و باید در سیاست‌گذاری‌های کلان استان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.