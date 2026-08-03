به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی در تلاش برای اقناع افکار عمومی کشورش که به دنبال تبعات تجاوز پرهزینه وی به ایران با مشکلات عدیده ای به ویژه در حوزه اقتصادی دست به گریبان شده است، ادعا کرد: ما با ایران اختلاف داریم. اوضاع به خوبی پیش میرود. مذاکرات با ایران در جریان است و ایرانیها این موضوع را تکذیب نکردهاند! ایران نمیتواند در تنگه هرمز عوارض وضع کند، چرا که ما کنترل کامل دریایی را در اختیار داریم! ما قصد داشتیم دیروز به ایران حمله کنیم و قرار بود این حمله، قدرتمندترین حمله تاریخ باشد!
رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنانی عوام فریبانه مدعی شد: مذاکرات با ایران هماکنون در حال انجام است. ما در حال حاضر در پاسخ به درخواست ایرانی ها با آن ها گفتگو می کنیم و این آخرین فرصت آن ها به شمار می آید. این آخرین فرصت ایران برای رسیدن به یک توافق خوب است. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد بازگشایی کامل تنگه هرمز تا فردا هستیم.
دونالد ترامپ که نمی خواهد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را به یاد بیاورد، سپس مدعی شد: مرحله دوم شامل خلع سلاح ایران از هرگونه قابلیت هستهای خواهد بود؛ من هرگز موضع خود را در این مورد تغییر ندادهام.
وی سپس با تکرار ادعای دروغین پیشین خود در خصوص مذاکرات تهران- واشنگتن که سی بی اس و آناتولی نیز ساعاتی پیش آن را تکذیب کردند، ادعا کرد: ایرانیها گاهی اوقات انجام مذاکره را انکار میکنند، حتی با وجود اینکه ساعتهای طولانی را صرف مذاکره میکنند! مذاکرات به درخواست ایران و با حمایت عربستان، امارات، قطر و سایر کشورها در حال انجام است!
رئیسجمهور آمریکا در ادامه اظهارات خود درباره ایران، ادعا کرد که تهران نمیتواند در تنگه هرمز از کشتیها عوارض دریافت کند، چرا که به ادعای وی آمریکا «کنترل کامل دریایی» بر این آبراه دارد.
این ادعای ترامپ در حالی مطرح می شود که ایران تنگه هرمز را به صورت کامل در کنترل دارد و ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر باز بودن این آبراه با آمار شرکت های دریانوردی مغایرت دارد.
ترامپ همچنین مدعی شد که آمریکا قصد داشت شب گذشته حملهای به ایران انجام دهد که قرار بود «قویترین حمله تاریخ» باشد.
ترامپ با تکرار ادعاهای چند ماهه گذشته خود که بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد، مدعی شد که پس از پایان درگیری با ایران، قیمت نفت بهطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد که سلب توان هستهای ایران، محور اصلی این پرونده است و این اقدام باید مدتها پیش انجام میشد.
وی در ادامه ادعا کرد که مایل است «آخرین فرصت» را به ایران بدهد، پیش از آنکه به ادعای وی «این کشور را «بهطور کامل از میان بردارد.»
ترامپ همچنین مدعی شد که مقامهای ایرانی با وی تماس گرفته و خواستار خودداری آمریکا از حمله شدهاند و گفتهاند که اقداماتی انجام خواهند داد.
وی با ادعای این که "امیدوارم که ایران از «مسیر نادرست» بازگردد" بار دیگر ادعا کرد که نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هستهای داده شود.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که انتشار اطلاعات محرمانه، جزئیات حمله برنامهریزیشده را فاش کرده و موجب شده ایران از آنچه قرار بود رخ دهد، مطلع شود.
وی همچنین ادعا کرد که حمله برنامهریزیشده قرار بود شب گذشته صورت گیرد، مدت زیادی ادامه یابد و تقریباً چیزی [از ایران] باقی نگذارد.
رئیسجمهور آمریکا در حالی که مدعی شده بود که کشورش کنترل کامل بر تنگه هرمز را در دست دارد، در اظهاراتی متناقض مدعی شد که آزادی کشتیرانی در این آبراه باید برقرار باشد و اجازه نخواهد داد ایران از کشتیها عوارض دریافت کند.
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