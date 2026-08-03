به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اعتراف دشمنان به اجرای جنگ ترکیبی علیه کشور اظهار داشت: دشمنان خود اذعان کرده‌اند که علاوه بر جنگ نظامی و حملات سایبری، جنگ اقتصادی را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا کرده‌اند؛ اقدامی که نشان می‌دهد آنان علاوه بر جان مردم، معیشت و اقتصاد کشور را نیز هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: ابعاد این جنگ اقتصادی و اقدامات دولت برای مقابله با آن، پس از پایان شرایط جنگی به‌صورت مبسوط برای مردم تشریح خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش مردم در ناکامی دشمن گفت: ملت ایران، ملت مقاومت است و همان‌گونه که با حضور و ایستادگی خود اجازه تحقق اهداف دشمن در جنگ نظامی را نداد، در عرصه اقتصاد نیز با مقاومت و همراهی خود، نقشه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد.

مدنی‌زاده با قدردانی از مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده در هیئت دولت نشان می‌دهد مردم در ماه‌های گذشته با صرفه‌جویی، به‌ویژه در حوزه انرژی، همکاری ارزشمندی با دولت داشته‌اند و این همراهی کمک قابل‌توجهی به اقتصاد کشور کرده است.

وی ادامه داد: دولت علاوه بر تکیه بر مقاومت اقتصادی، برای دوران پس از جنگ نیز برنامه‌ریزی کرده و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بازسازی و نوسازی کشور را دنبال می‌کند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر آمادگی کامل تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: برای مقابله با تمامی سناریوهای اقتصادی دشمن، برنامه‌های مشخص و بلندمدتی تدوین شده است و مردم هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.

مدنی‌زاده همچنین برخی ادعاها درباره ورشکستگی نظام بانکی یا ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی را کذب خواند و گفت: برای هر برنامه‌ای که دشمن علیه اقتصاد کشور طراحی کرده، برنامه‌های مقابله‌ای و متقابل پیش‌بینی شده و دولت اجازه نخواهد داد اهداف دشمن محقق شود.