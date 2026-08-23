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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

۱۲ متهم در اجرای طرح امنیت محله‌محور در کاشان دستگیر شدند

۱۲ متهم در اجرای طرح امنیت محله‌محور در کاشان دستگیر شدند

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری ۱۲ متهم شامل خرده‌فروشان مواد مخدر، سارقان و محکومان متواری در جریان اجرای طرح امنیت محله‌محور در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح امنیت محله‌محور در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲، مأموران انتظامی پس از اخذ دستور از مقام محترم قضایی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و هدفمند پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری شش خرده‌فروش مواد مخدر، چهار سارق و دو محکوم متواری شدند.

وی ابراز کرد: در چارچوب اجرای این طرح که با هدف پاک‌سازی نقاط آلوده و جرم‌خیز و ارتقای سطح امنیت و آرامش شهروندان به اجرا درآمد، بیش از ۴۸۰ گرم انواع مواد مخدر کشف، هفت فقره سرقت شناسایی و کشف، شش دستگاه وسیله نقلیه توقیف و چهار واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها تصریح کرد: هدف از اجرای این اقدامات، افزایش امنیت عمومی و ارتقای رضایت‌مندی شهروندان است. وی همچنین از همکاری و همراهی مردم با مجموعه انتظامی قدردانی کرد.

وی از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6924596

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