سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح امنیت محله‌محور در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲، مأموران انتظامی پس از اخذ دستور از مقام محترم قضایی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و هدفمند پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری شش خرده‌فروش مواد مخدر، چهار سارق و دو محکوم متواری شدند.

وی ابراز کرد: در چارچوب اجرای این طرح که با هدف پاک‌سازی نقاط آلوده و جرم‌خیز و ارتقای سطح امنیت و آرامش شهروندان به اجرا درآمد، بیش از ۴۸۰ گرم انواع مواد مخدر کشف، هفت فقره سرقت شناسایی و کشف، شش دستگاه وسیله نقلیه توقیف و چهار واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها تصریح کرد: هدف از اجرای این اقدامات، افزایش امنیت عمومی و ارتقای رضایت‌مندی شهروندان است. وی همچنین از همکاری و همراهی مردم با مجموعه انتظامی قدردانی کرد.

وی از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.