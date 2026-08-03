https://mehrnews.com/x3cK3V ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 6907770 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ صد و پنجاه و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو صد و پنجاه و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6907770 کپی شد مطالب مرتبط ۱۵۵ شب از بیعت مردم شازند با رهبر معظم انقلاب گذشت اجتماع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید ۱۵۵ شب حضور بیوقفه؛ تجلی وفاداری دیار آفتاب در پیشگاه ولایت حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷ ۱۵۴ شب حضور وحدتآفرین و پرشور مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری تجلی حضور پرشور مردم خمین در صد و پنجاه و هفتمین شب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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