https://mehrnews.com/x3cKnd ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6908520 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ تجلی حضور پرشور مردم خمین در صد و پنجاه و هفتمین شب خمین- در این ویدئو تجلی حضور پرشور مردم خمین در صد و پنجاه و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6908520 کپی شد مطالب مرتبط محلات در شور حسینی؛ طنین لبیک در راهپیمایی جاماندگان اربعین میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاه و هشتمین شب قرار عاشقی ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله؛ دیار آفتاب در سوگ خورشید کربلا نشست اجتماع حماسی مردم محلات در یکصد و پنجاه و هشتمین شب بیعت با رهبری مهرگان در شب ۱۵۷؛ استمرار حضور مردم در میدان همبستگی صد و پنجاه و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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