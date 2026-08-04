توزیع ۱۳ هزار وعده غذایی همزمان با اربعین حسینی در آستانه اشرفیه

سرهنگ مسیب محمدجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شهر با محوریت فعالیت‌های مذهبی و تبیینی، نقش مهمی در مسیر پیاده‌روی اربعین ایفا می‌کند، اظهار کرد: مراسم اربعین فرصتی برای تجلی وحدت و ارادت به اهل‌بیت (ع) که پیوند میان مردم و شعائر حسینی را در شهرهای مذهبی عمیق‌تر می‌کند.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با اشاره به جایگاه مذهبی شهر آستانه اشرفیه و شهرت آن به «قم گیلان»، افزود: آستانه اشرفیه هر ساله با برخورداری از جایگاه ویژه‌ی مذهبی، میزبان جمعیت گسترده‌ای از زائران است.

وی از میزبانی هرساله بیش از ۲۰ روستا از مناطق اطراف به مرکز اصلی شهر و میدان حرم گفت و تصریح کرد: علاوه بر حضور کاروان‌های پیاده‌روی از شهرستان‌ های لنگرود، رشت، کوچصفهان، لاهیجان و لولمان در این مسیر حضور دارند تا در اجتماع بزرگ جاماندگان مشارکت کنند.

سرهنگ محمدجانی با اشاره به برپایی ۳۵ موکب فرهنگی و پذیرایی، در مسیرهای مختلف این شهر گفت: ایستگاه‌های پذیرایی از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب با توزیع ۴۰۰۰ پرس آش ، ۴۰۰۰عدد ساندویچ گرم ، ۵۰۰۰ غذا ، انواع پذیرایی‌های مختلف در اختیار زائران قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر موکب‌های پذیرایی ، مواکب رایگان ویژه برای ویزیت رایگان ، برنامه های فرهنگی ، ایستگاه نقاشی کودکان و.... جهت تسهیل حضور خانواده‌ها، برپا است.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت جمعیت در مسیرها، گفت: علاوه بر خدمات غذایی، ایستگاه‌های فرهنگی با هدف ترویج مفاهیم اصیل عاشورایی در تمامی مسیرها مستقر شده‌اند تا نیازهای معنوی زائران را نیز پوشش دهند.

سرهنگ محمدجانی از اجتماع بزرگ جاماندگان و پوشش ملی در سطح کشور گفت و افزود: این اجتماع با حضور ۱۲ مداح شهرستانی درساعت ۱۰ صبح اجرا آغاز شده و پوشش تصویری این مراسم به صورت زنده در سطح استانی و کشوری پخش خواهد شد.