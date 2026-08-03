رحمانی: عقب ماندگی های شهر ارومیه جبران شود؛ لزوم توسعه سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر دوشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مرکز استان با تاکید بر اینکه ارومیه شایسته جایگاهی فراتر از وضعیت موجود است، گفت: با هم‌افزایی، پرهیز از اختلافات و تسهیل سرمایه‌گذاری، می‌توان عقب‌ماندگی‌های تاریخی شهر را جبران و ارومیه را به شهری در تراز ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آن تبدیل کرد.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: ارومیه باید از شرایطی که در گذشته به دلیل ضعف زیرساخت‌ها با آن مواجه بوده عبور کند و امروز همه ارکان مدیریت استان و شهر باید برای تحقق این هدف، همراه باشند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت تحول در مدیریت شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان، ساماندهی پسماند، تکمیل کمربندی و تقویت زیرساخت‌های شهری را از اولویت‌های مهم ارومیه دانست و خاطرنشان کرد: مردم ارومیه شایسته بهترین خدمات شهری هستند و باید آثار تحول را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

استاندار آذربایجان‌ غربی بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در ارومیه نیز تاکید کرد و افزود: سرمایه‌گذار باید در این شهر احساس همراهی و انگیزه کند و مدیریت شهری نباید اجازه دهد بروکراسی و فرآیندهای طولانی، فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را از ارومیه دور کند.

رحمانی همچنین با اشاره به پروژه‌های راهبردی از جمله توسعه راه‌های ارتباطی، فرودگاه ارومیه، کریدورهای حمل‌ونقلی و اتصال زیرساخت‌های شهری به شبکه‌های ملی و بین‌المللی، اضافه کرد: مدیریت استان برای پیشبرد این طرح‌ها آماده حمایت و همکاری بوده و تحقق این اهداف نیازمند همراهی جدی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه است.

وی با تاکید بر ضرورت وحدت و همدلی میان اعضای شورای شهر، شهرداری و مدیریت استان، افزود: همه باید پرچم توسعه را در دست گرفته و در کنار هم بایستیم تا بخش مهمی از عقب‌ماندگی‌های شهر را جبران و آینده‌ای در شأن مردم ارومیه رقم بزنیم.

شهردار ارومیه نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت قابل توجه مدیریت شهری به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: حدود ۸۰ همت طرح در قالب اینوا در سطح شهر اجرایی شده است و علاوه برآن، ۶۰ همت طرح نیز در حال سازماندهی و انجام مقدمات بوده و در صف اجرا قرار دارد.

آیدین رحمانی رضاییه با بیان اینکه مدیریت شهری ارومیه به دنبال درآمد پایدار است، ادامه داد: وقوع جنگ اخیر موجب کاهش درآمدهای مدیریت شهری شد ولی حقوق کارکنان با قدرت پرداخت شد و مشکلات را در این خصوص حل کردیم.

شهردار ارومیه یکی از راه های درآمد پایدار شهری را جذب سرمایه دانست و اظهار کرد: طرح میدان امام بعد از چند دهه عدم فعالیت، اجرایی شده؛ ضمن اینکه قدم های اول طرح ساماندهی شهرچای برداشته شده و در آستانه انجام لایروبی هستیم.

رحمانی رضاییه با بیان اینکه دهکده ساحلی چی چست به درآمدزایی رسیده است، گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، میزان درآمد آن می تواند در ماه های آینده ۱۰ برابر شود.

وی از نهایی شدن ساماندهی اراضی لشگر خبر داد و افزود: تمام تلاش ما در مدیریت شهری تعامل حداکثری با همه مجموعه‌هاست تا بتوانیم مسیر توسعه شهر را هموار کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه هم در این دیدار با قدردانی از همراهی کم نظیر استاندار آذربایجان غربی در خصوص شهر ارومیه اضافه کرد: محدودیت های مالی موجب می شود که آنچه که هدف ما در حوزه مدیریت شهری است، قابل دستیابی نباشد ولی ما همه توان خود را به کار می گیریم.

حسین پناهی ادامه داد: انتظار داریم که چالش های مدیریت شهری با کمک و هدایت استاندار آذربایجان غربی برداشته شود.

وی در مورد طرح هایی که نتیجه مورد نظر درخصوص اجرای آنها حاصل نشده است، اظهار کرد: طرح میدان امام، یادمان شهید باکری، طرح بهبود وضعیت شهرچای و تفرجگاه چی چست از جمله این طرح هاست که اجرای آنها به همراهی همه بخش ها نیاز دارد.

در این جلسه برخی از اعضای حاضر شورای اسلامی شهر ارومیه نیز به بیان دغدغه های خود در حوزه مدیریت شهری پرداختند.