زخمی شدن یک نظامی رژیم اسرائیل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی از جمله کانال ۱۲ گزارش دادند که یک نظامی ارتش رژیم اسرائیل در پی وقوع یک «حادثه عملیاتی» در جنوب لبنان زخمی شده است.

بر اساس این گزارش، این نظامی دچار جراحات سطحی شده و جزئیات بیشتری درباره ماهیت حادثه یا محل دقیق وقوع آن منتشر نشده است.

ادامه حملات رژیم اسرائیل به جنوب لبنان

شبکه المیادین گزارش داد که یگان توپخانه‌ای ارتش رژیم اسرائیل شهرک بیت‌یاحون در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم اسرائیل همچنین دست به یک عملیات انفجاری در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان زد.

خبرنگار المیادین در ادامه اعلام کرد: نیروهای ارتش اسرائیل یک انفجار دیگر نیز در شهرک حداثا در جنوب لبنان اجرا کردند.

تاکنون از تلفات احتمالی این انفجارها گزارشی منتشر نشده است.

