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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۸

تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی با تشدید حملات خود به جنوب لبنان، چندین منطقه مرزی از جمله ارتفاعات علی‌الطاهر را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های لبنانی از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مرزی جنوب لبنان طی شامگاه گذشته و بامداد امروز خبر دادند؛ حملاتی که با بمباران هوایی و توپخانه‌ای چندین شهر و منطقه همراه بود.

بر اساس این گزارش‌ها، نظامیان رژیم صهیونیستی باغ‌های زیتون در شهر یارون در شهرستان بنت جبیل را به آتش کشیدند که موجب خسارت گسترده به اراضی و محصولات کشاورزی شد.

همچنین شهر حدثه و منطقه مشاع شهرک منصوری هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی قرار گرفتند و تصاویر منتشرشده، حجم گسترده ویرانی‌های ناشی از این حملات را نشان می‌دهد.

در ادامه این تجاوزات، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ارتفاعات علی‌الطاهر در منطقه نبطیه را نیز بمباران کردند و ویدئوهایی از لحظه این حمله در رسانه‌های محلی منتشر شده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی همچنان رو به افزایش است و نگرانی‌ها نسبت به گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه ادامه دارد.

کد مطلب 6906832

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