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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴

عزاداری مردم مشهد در شب اربعین

عزاداری مردم مشهد در شب اربعین

مشهد- مردم مشهد در شب اربعین حسینی در تجمعات شبانه به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6907817

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