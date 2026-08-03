https://mehrnews.com/x3cK4S ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴ کد مطلب 6907817 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴ عزاداری مردم مشهد در شب اربعین مشهد- مردم مشهد در شب اربعین حسینی در تجمعات شبانه به عزاداری پرداختند. دریافت 22 MB کد مطلب 6907817 کپی شد مطالب مرتبط الوند در شب ۱۵۶؛ اجتماع مردم، تصویری از استمرار همدلی محمدیه در شب ۱۵۶؛ استمرار حضور مردم در میدان همبستگی درس اربعین؛ ایستادگی در برابر «یزیدیان زمان» جاماندگان اربعین در قوچان مسیر عشق را تا امامزاده ابراهیم (ع) پیمودند آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین در مشهد برچسبها اربعین 1405 مشهد خراسان رضوی
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