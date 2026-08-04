بیانیه شورای صلح غزه پس از دیدار با نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شورای موسوم به "شورای صلح غزه" اعلام کرد: روز دوشنبه در چارچوب آنچه "روند خلع سلاح نوار غزه و فراهم‌سازی مقدمات انتقال به حاکمیت غیرنظامی" اعلام شده" با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و تیم همراه وی دیدار و گفت‌وگو کرده است.

این شورا ادعا کرد: خروج نیروهای اسرائیلی به پشت «خط زرد» تنها پس از تکمیل فرآیند خلع سلاح در نوار غزه انجام خواهد شد.

شورای صلح غزه همچنین اعلام کرد: هدف این روند روشن و غیرقابل مذاکره است و آن، خلع سلاح کامل و انتقال از حاکمیت مبتنی بر سلاح به حاکمیت غیرنظامی است.

بر اساس این بیانیه ادعا شده که فرآیند خلع سلاح شامل سلاح‌های سبک، سلاح‌های سنگین و همچنین تونل‌های موجود در نوار غزه خواهد بود.

این شورا افزود: اجرای خلع سلاح تحت نظارت «نیروی بین‌المللی تثبیت ثبات» و «کمیته راستی‌آزمایی اجرای توافق» انجام خواهد شد.

شورای صلح غزه در پایان نیز تأکید کرد که پیشررفت کامل توافق، منوط به پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات خود در چارچوب مواردی است که بر سر آن توافق شده است.