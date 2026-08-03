به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، یک مقام مسئول در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) که به نامش اشاره نشده؛ تأکید کرد که این جنبش و دیگر گروههای فلسطینی به آنچه درباره اجرای مرحله دوم توافق آتشبس مورد موافقت قرار گرفته، از جمله تمامی تعهدات طرفهای ذیربط پایبند هستند.
این منبع در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که حماس و دیگر گروههای فلسطینی در انتظار پاسخی روشن و رسمی از سوی «نیکلای ملادینوف»، نماینده عالی شورای صلح برای نوار غزه و همچنین کشورهای میانجی درباره نحوه اجرای توافقات بهدستآمده هستند.
حماس همچنین بار دیگر بر پایبندی خود و گروههای فلسطینی به مفاد توافق مرحله دوم، از جمله اجرای تمامی تعهدات طرفهای مختلف، تأکید کرد.
بیانیه مشترک قطر، مصر و ترکیه در حمایت از اجرای مرحله دوم آتشبس
از سو دیگر، کشورهای قطر، مصر و ترکیه به عنوان کشورهای میانجی در بیانیهای مشترک، تداوم نقضهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای آن بر روند اجرای توافق آتشبس هشدار دادند.
در این بیانیه، سه کشور با محکوم کردن اقدامات اسرائیل در غزه، خواستار حمایت از غیرنظامیان، مراکز درمانی، کارکنان حوزه امدادرسانی و تضمین ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه شدند.
کشورهای میانجی همچنین از جامعه جهانی خواستند با اعمال فشار بر اسرائیل، این رژیم را به پایبندی به توافق آتشبس وادار کند.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که نقضهای مداوم اسرائیل، اجرای مرحله دوم توافق آتشبس را، بهویژه پس از موافقت حماس و دیگر گروههای فلسطینی با نقشه راه، با خطر مواجه کرده است.
قطر، مصر و ترکیه همچنین هشدار دادند که این اقدامات، روند کاهش تنش را تهدید کرده و به رنج غیرنظامیان در نوار غزه را وخیم تر می کند.
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