اردوغان و بن سلمان درباره تحولات منطقه تلفنی گفت و گو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، اداره ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان درباره تحولات منطقه از جمله موضوع صلح در غزه با یکدیگر به صورت تلفنی گفت وگو کردند.

این اداره اعلام کرد که اردوغان در این تماس تلفنی گفته که آنکارا برای برقراری صلح دائم و آرامش در منطقه تلاش می کند.

براساس بیانیه اداره ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه، در این تماس تلفنی اردوغان همبستگی خود را با عربستان در قبال حملاتی اعلام کرد که ادعا شده که اخیرا سعودی را هدف قرار داده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که رهبران دو کشور درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین الملی نیز رایزنی کردند.

براساس بیانیه اداره ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان درباره موضوع غزه نیز گفت که اسرائیل باید به صورت دقیق به نقشه راه ویژه مرحله دوم طرح صلح در غزه پایبند باشد و کشورش تحولات را از نزدیک دنبال می کند.