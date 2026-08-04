به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عمر چلیک، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه و سخنگوی این حزب، در پستی در حساب کاربری خود در یک شبکه‌ اجتماعی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد.

سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در این خصوص نوشت: تنها هدف نتانیاهو نابودی کامل غزه است. این مسئله، خصومت با تمام ارزش‌های انسانی است. نتانیاهو با تجاوز خود، اکنون در حال تخریب سیاست‌ های تمام کشورهایی است که طرفدار صلح هستند.

وی سپس افزود: شبکه نتانیاهو همچنان به قتل ادامه می‌دهد. این «شبکه نسل‌کشی» اخیراً بیش از ۳۰ غیرنظامی را در غزه کشته (به شهادت رسانده) و مراکز درمانی را هدف قرار داده است.

چلیک خاطرنشان کرد: این حملات بلافاصله پس از توافق بر سر نقشه راهی که اجرای طرح صلح غزه را ممکن می‌سازد، انجام شد. این بار دیگر نشان می‌دهد که شبکه نتانیاهو هر گامی را برای دستیابی به صلح به عنوان دشمن می‌بیند.