به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ایمنی و اجرای آموزش‌های تخصصی پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی گفت: پدافند غیرعامل، سپر ایمنی در برابر تهدیدات و حوادث است و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای آن برنامه عملیاتی و پلن جایگزین داشته باشند.

وی همچنین ضمن قدردانی از همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان برای برگزاری موفق مانور تمام‌عیار مدیریت مخاطرات طبیعی در روز پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه جاری اظهار کرد: این مانور مورد رضایت مردم، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و استاندار محترم قرار گرفت و از همه عوامل اجرایی صمیمانه تشکر می‌کنم.

فرماندار سمنان با بیان اینکه پدافند غیرعامل حافظ جان مردم است، افزود: در شهرک صنعتی سمنان با کمبودهایی از جمله نبود تجهیزات کافی در ایستگاه آتش‌نشانی مواجه هستیم و باید هرچه سریع‌تر برای رفع آن اقدام شود.

صمیمیان با اشاره به تأکید استاندار سمنان مبنی بر بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: استاندار محترم تأکید ویژه دارند که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید پلن متفاوت و عملیاتی در حوزه پدافند غیرعامل داشته باشند تا در شرایط اضطراری، خدمات دچار وقفه نشود.

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات این شورا، مقرر شد همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان حداقل ۱۲ ساعت آموزش تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل بگذرانند، در این زمینه از ظرفیت اساتید مجرب اداره‌کل پدافند غیرعامل استان بهره‌گیری خواهد شد.

فرماندار سمنان همچنین بر ضرورت اجرای بند مربوط به اختصاص دو درصد اعتبارات دستگاه‌ها به پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضروری است تا این موضوع را اجرایی کرده و مدیران کل نیز باید دو درصد منابع را به تقویت زیرساخت‌های پدافند اختصاص دهند.

صمیمیان از دستگاه‌هایی که تاکنون رابط پدافند غیرعامل خود را معرفی نکرده‌اند خواست هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی آنان اقدام کنند و افزود: در حوزه نانوایی‌ها نیز لازم است زمینه اعطای تسهیلات کم‌بهره با نرخ حداکثر چهار درصد فراهم شود تا تجهیزات آن‌ها دوگانه‌سوز گردد؛ اقدامی که در تاب‌آوری خدمات شهری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.