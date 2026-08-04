ثبت بیش از ۲۰۰۰ خدمت به زائران اربعین در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم درمانی اعزامی این جمعیت مستقر در درمانگاه سطح ۳ الزهرا (س) شهر کربلا، از ساعت ۱۸ روز گذشته تا ساعت ۱۸ امروز، با ارائه خدمات شبانهروزی به زائران اربعین حسینی، موفق به ثبت ۲ هزار و ۲۷۱ خدمت درمانی در سامانه رسمی خدمات درمانی شد.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار ثبتشده، در این بازه زمانی، یکهزار و ۲۹ نفر توسط پزشکان عمومی ویزیت شدند و ۹۵ نفر نیز از خدمات پزشکان متخصص در رشتههای مختلف بهرهمند شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین کادر پرستاری درمانگاه با ارائه ۴۱ مورد خدمات پرستاری شامل مراقبتهای اولیه، تزریقات و پانسمان، نقش مؤثری در روند درمان و رسیدگی به بیماران ایفا کرد.
طاهری اذعان داشت: در بخش دارویی نیز یکهزار و ۱۰۶ نسخه دارویی برای زائران ثبت و تحویل شد تا روند درمان مراجعان با سرعت و دقت لازم انجام گیرد.
وی ادامه داد: تیم درمانی جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری با حضور مستمر و شبانهروزی در درمانگاه سطح ۳ الزهرا (س) کربلا، در راستای حفظ سلامت زائران و ارائه خدمات درمانی مطلوب، همچنان به خدمترسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ادامه میدهد.
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