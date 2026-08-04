به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه شیبانی، سرپرست معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان، از تمدید مهلت ثبت‌نام جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴ تا ۱۶ مردادماه خبر داد و این فرصت را زمینه‌ای برای معرفی استعدادها و ظرفیت‌های جوانان استان در سطح ملی دانست.

وی با تأکید بر اینکه شناسایی و حمایت از نسل جوانِ پیشرو از اولویت‌های این معاونت است، اظهار کرد: جایزه ملی جوان تنها یک رویداد رقابتی نیست، بلکه بستری برای معرفی الگوهای موفق، خلاق و اثرگذار کشور به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت امور جوانان هرمزگان از تمامی جوانان توانمند استان دعوت کرد با ثبت دستاوردهای خود، ظرفیت‌های هرمزگان را بیش از پیش در سطح کشور معرفی کنند.

شیبانی با اشاره به محورهای این رویداد شامل بخش‌های «اجتماعی و خیریه»، «علمی، نوآوری و کارآفرینی»، «فرهنگی و هنری» و «ورزش و سلامت» افزود: با تمدید مهلت ثبت‌نام، انتظار می‌رود جوانانی که در این حوزه‌ها فعالیت‌های شاخص و اثرگذار داشته‌اند، با تکمیل مستندات خود در سامانه مربوطه، سهم هرمزگان را در این رویداد ملی افزایش دهند.

وی با بیان اینکه این جایزه ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال است، تصریح کرد: تلاش مجموعه معاونت امور جوانان هموار کردن مسیر دیده شدن استعدادهای جوان هرمزگان و فراهم کردن زمینه حضور پررنگ آنان در عرصه‌های ملی است.

سرپرست معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده جوانان استان، شاهد معرفی نمایندگان شایسته هرمزگان در میان برگزیدگان نهایی این رویداد ملی باشیم.