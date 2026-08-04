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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

پورجمشیدیان: ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر اربعین به کشور بازگشتند

پورجمشیدیان: ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر اربعین به کشور بازگشتند

ایلام - رئیس ستاد اربعین گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از طریق مرزهای کشور به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در مرز مهران با اشاره به آمار ترددها اظهار کرد: تاکنون ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار زائر از مرزهای کشور برای زیارت اربعین حسینی راهی عراق شده‌اند که از این تعداد، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کشور بازگشته‌اند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر همچنان در عراق حضور دارند، پیش‌بینی کرد: با توجه به روند بازگشت‌ها، بخش اعظم این عزیزان تا امروز و فردا به کشور وارد خواهند شد.

سردار پورجمشیدیان با تأکید بر بسیج تمامی امکانات برای تسهیل فرآیند بازگشت، تصریح کرد: تلاش شبانه‌روزی ما در تمامی پایانه‌ها، به‌ویژه پایانه مرزی مهران و پایانه برکت، تأمین اتوبوس و ناوگان حمل‌ونقل برای انتقال زائران به شهرهای مبدأ است تا دغدغه‌ای برای مردم باقی نماند.

وی ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی زائران در مسیرهای پرتردد افزود: اگر در مقاطع کوتاهی با کندی در جابه‌جایی مواجه شویم، با صبوری مردم به سرعت مرتفع خواهد شد. استانداری ایلام با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب در حوزه اسکان و استراحت، شرایط مطلوبی را برای رفاه زائران ایجاد کرده است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با یادآوری تداوم خدمات‌رسانی مواکب در ایلام تا پایان هفته گفت: مواکب تا دو روز پس از اربعین (پنجشنبه و جمعه) فعال بوده و به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند؛ بنابراین زائران عزیز نگرانی از بابت خدمات رفاهی نداشته باشند.

سردار پورجمشیدیان در پایان با اشاره به جایگاه ویژه مرز مهران، خاطرنشان کرد: مهران همچنان پرترددترین مرز کشور است که این اقبال عمومی، مرهون مهمان‌نوازی مثال‌زدنی مردم ایلام و زیرساخت‌های فراهم شده در دو سوی مرز است. از مسئولان استان و مردم خونگرم ایلام که با تمام توان در حال خدمت به زوار اباعبدالله(ع) هستند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

کد مطلب 6908076

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