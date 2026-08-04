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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

با تصمیم مدیریت انجام شد؛

نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید «ماکان نصیری»

نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید «ماکان نصیری»

با تصمیم مدیریت باشگاه پرسپولیس زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی درفشی‌فر به نام شهید ماکان نصیری نامگذاری شد.

  1. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، با تصمیم مدیریت باشگاه پرسپولیس زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی درفشی فر به نام شهید ماکان نصیری نامگذاری شد.


ماکان نصیری دانش آموز ۷ ساله مینابی بود که در حمله جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران مفقودالاثر شد،

مدیریت باشگاه پرسپولیس ضمن گرامیداشت یاد و خاطر این شهید کودک، با این اقدام گام دیگری برای زنده نگه داشتن نام شهدای والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان و جامعه ورزش برداشت.

باشگاه پرسپولیس پیش از این نیز ساختمان اصلی این باشگاه را به یاد شهدای میناب به این نام، مزین کرده بود.

کد مطلب 6908088

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      7 0
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      بچه های میناب و علی الخصوص خانواده ماکان رو هرکاری ازدست دولت وهرایرانی وطن پرست برمیاد براشون بایدانجام بده،بخداقسم نزدیکانم فوت می کنن بندرت گریه میکنم،امارهبری و فرشته ۱۴ماهه اش،همچنین میکاییل و ماکان ودیگر شهیدان مدرسه میناب ‌همیشه اشکمو درمیارن حتی نمی تونم صحبت‌های خانواده شهدای میناب یا نوه ۱۴ماهه رهبری رو مستندی یا عکسی ازاین نوشکفته هارو نگاه کنم اما اشک نریزم،هرکاری میکنم نمی شه،خداوندبه پدرومادر این عزیزان وطن صبرواستقامت بده،آمین.
    • میلاد IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      7 0
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      یا مهدی کی می ایی
    • IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      کار بسیار عالی کردند انشالله خون این شهدای عزیز دشمنان ووطن فروشان خائن رو زمین گیر و نابودکنه.

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