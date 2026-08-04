خبرگزاری مهر، گروه استانها - معصومه مجدم: این کلام، طنین آوای مشتاقانی است که در حریم مرزهای خوزستان، گام بر خاک مقدس نهادهاند تا با قلبی سرشار از امید، راهی دیار عشق شوند. گذرگاههای مرزی شلمچه و چذابه، این روزها دروازههایی به سوی ملکوتاند جایی که حضور پرشور زائران، حکایتی از ایستادگی و عشقورزی به ساحت قدسی حضرت سیدالشهداست. خوزستان، با تکیه بر همت مردم و خادمان مخلص، به شایستگی میزبان موجهای خروشان زائرانی بوده که از اقصینقاط میهن و فراتر از مرزها، برای تجدید بیعت با آرمانهای حسینی راهی عتبات عالیات شدهاند.
در روزهای منتهی به اربعین حسینی، این استان به پایتخت معنوی ارادت تبدیل شده و پهنهای از مهربانی را برای زائران فراهم آورده است.
این حرکت عظیم مردمی، نمادی از اتحاد و همبستگی میان زائران و خادمان است که فراتر از دشواریهای سفر، شیرینی زیارت را در کام زائران دوچندان کرده است. خوزستان در این ایام به کارگاهی برای تجلی مفاهیم ایثار، صبوری و خدمت صادقانه تبدیل شده که در جایجای این خاک، میتوان جلوههایی از کرامت انسانی را مشاهده کرد؛ جریانی پویا که از نخستین روزهای ماه صفر آغاز شده و تا آخرین لحظات بازگشت زائران با قوت ادامه دارد.
تردد زائران در آستانه ۲ میلیونی شدن
پایانههای مرزی خوزستان در روزهای اخیر، شاهد ثبت اعداد و ارقامی خیرهکننده از حضور مشتاقان راه کربلا بوده است؛ اعدادی که حکایت از عمق اشتیاق قلبی مردم به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) دارد. در همین راستا، یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمار تردد زائران اربعین از پایانه های مرزی خوزستان بیان کرد: در بازه زمانی ۲۵ تیر تا ۱۲ مرداد برابر با یکم تا ۱۹ ماه صفر، یکمیلیون و ۸۶۷ هزار و ۵۶۵ زائر ایرانی و خارجی از مرزهای استان تردد داشتند که از این تعداد، ۷۹۸ هزار و ۱۷۳ تردد ورودی و یک میلیون و ۶۹ هزار و ۳۹۲ تردد خروجی بوده است.
خسروی با تشریح جزئیات این ترددها افزود: نکته حائز اهمیت در این آمار، گستردگی پذیرش زائران در دو مرز کلیدی استان است. مرز شلمچه به عنوان یکی از کانونهای اصلی تردد زائران، سهم بسزایی در این آمار داشته است.
وی در ادامه بیان کرد: یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۶۲۰ تردد از مرز شلمچه صورت گرفته که نشاندهنده اقبال گسترده زائران به این گذرگاه قدیمی و پرخاطره است. در این مرز، ۶۰۹ هزار و ۷۴۷ زائر ایرانی و ۳۲ هزار و ۵۶۱ زائر خارجی از طریق این مرز وارد کشور شدند. همچنین ۷۲۸ هزار و ۸۸۷ مسافر ایرانی و ۱۲۱ هزار و ۴۲۵ مسافر خارجی این مرز را برای خروج به سمت عتبات عالیات انتخاب کردند که خود گویای حجم عظیم خدماترسانی در این نقطه مرزی است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به وضعیت مرز چذابه اظهار کرد: مرز چذابه نیز در این ایام، شاهد حضور چشمگیر مشتاقان بود و مدیریت صحیح ترددها در این مرز، سبب شد تا زائران با آرامش خاطر بیشتری مسیر خود را طی کنند. وی در ادامه افزود: زائران اربعین ۳۷۴ هزار و ۹۷۵ تردد را در این مرز به ثبت رساندند که ۱۹۳ هزار و ۱۳۱ تردد زائر ایرانی و ۲۵ هزار و ۹۴۹ زائر خارجی از طریق این مرز خارج شدند. همچنین ۱۴۶ هزار و ۵۹۳ ایرانی و ۹ هزار و ۲۷۲ نفر از اتباع، ترددهای ورودی این مرز را به ثبت رساندند که این آمار، نشاندهنده پویایی و فعال بودن هر دو مرز در خدمترسانی به زائران حسینی است.
حماسه سلامت در گرمای شرجی خوزستان
خدمات درمانی و امدادی در ایام اربعین، شریان حیاتی این سفر بزرگ محسوب میشود. در محیطی که گرما و ازدحام جمعیت، چالشهای خاص خود را به همراه دارد، حضور تیمهای پزشکی و امدادی مانند نسیمی خنک، آرامشبخش زائران است. جمعیت هلال احمر خوزستان با بهرهگیری از توان نیروهای متخصص و داوطلب، نقشی بیبدیل در پایداری سلامت زائران ایفا کرده است.
حسن عبودی مزرعی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان با اشاره به گستره خدمات درمانی این جمعیت اظهار کرد: ارائه خدمات به زائران اربعین، افتخاری است که نصیب خادمان هلالاحمر شده است.
وی افزود: از تعداد کل زائران مراجعهکننده به پستهای امدادی، ۳۵۴ نفر بیمار بستری موقت، ۱۱ هزار و ۴۶۵ نفر مراجعان سرپایی و ۲۰ نفر بیمار اعزامی به مراکز درمانی تخصصی بودند. این ارقام، گویای حجم بالای تلاشهای انجام شده در خط مقدم امدادرسانی است.
عبودی مزرعی با بیان اینکه هلال احمر خدمات متنوعی را به زائران حسینی ارائه میدهد، ادامه داد: همچنین در حوزه خدمات امدادی پایگاههای هلال احمر از ۱۰ هزار و ۴۶۸ نفر تست قند خون گرفته شد، ۲۶۵ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و ۵۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند. مدیریت این حجم از نیازهای درمانی، نیازمند هماهنگی دقیق و حضور شبانهروزی امدادگران است.
وی بیان کرد: ۹۲۶ امدادگر هلال احمر خوزستان در آیین اربعین حسینی امسال در ۲ مرز چذابه و شلمچه به زائران خدماترسانی میکنند و این حضور، قوت قلبی برای تمامی زائران است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان همچنین اعلام کرد: برای پوشش امدادی جادههای منتهی به مرز چذابه، ۶ پست ثابت امداد و نجات جادهای فعال شد که وظیفه پشتیبانی و انجام عملیاتهای جادهای را بر عهده دارند. وی افزود: همچنین دو قرارگاه مجهز و تخصصی امداد و نجات در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه برپا شده که به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند تا هیچ زائری در مسیر زیارت، از حمایتهای لازم بیبهره نماند.
تداوم خدمترسانی در بیمارستانهای صحرایی
دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به عنوان محور اصلی مدیریت بهداشت و درمان در ایام اربعین با تکیه بر تجربه سالهای گذشته، عملکردی درخشان در مدیریت سلامت زائران از خود به جای گذاشته است. چ
حاتم بوستانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با رسانهها بیان کرد: با وجود حضور طیف گستردهای از زائران با سنین مختلف و بیماریهای زمینهای، هیچ مورد فوتی در این مدت ثبت نشده و تمامی اقدامات درمانی تحت کنترل کامل بوده است. این دستاورد، نتیجه برنامهریزیهای دقیق و تلاش شبانهروزی کادر درمان است.
بوستانی با اشاره به کیفیت خدمات ارائهشده افزود: با تلاش شبانهروزی همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان شهید بقایی، توانستیم خدمات درمانی مطلوبی را به زائران ارائه دهیم که این موضوع رضایت زائران را به همراه داشته است. وی با تاکید بر حضور زائران با طیف سنی مختلف، از کودک سه روزه تا سالمندان ۸۰ ساله و همچنین افراد دارای بیماریهای مزمن، اظهار کرد: تیمهای درمانی متشکل از هشت پزشک، بیش از ۲۰ پرستار و کمکپرستار در درمانگاه شهید بقایی به صورت مداوم در آمادهباش کامل هستند تا به هرگونه نیاز درمانی زائران پاسخ دهند.
وی در خصوص اقدامات درمانی برای اتباع خارجی افزود: خوشبختانه در این چند روز قرارگاه بهداشت و درمان نهایت تلاش خود را در بحث خدمترسانی به اتباع انجام داد. تنها موارد محدودی که نیاز به رسیدگی فوری پزشکی داشتند پس از تثبیت وضعیت بالینی و انجام اقدامات لازم، ترخیص و راهی سفر خود شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: همچنین تعدادی از زائران اتباع خارجی نیز در درمانگاههای مستقر تحت درمانهای دارویی و تراپیهای لازم قرار گرفتند تا این زائران بدون دغدغه، سفر معنوی خود را ادامه دهند.
وی همکاری بسیار تنگاتنگ میان بخشهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستانها و سایر دستگاههای امدادی را عامل اصلی موفقیت در مدیریت بحران و خدمترسانی به زائران دانست و افزود: ما خود را خادم امام حسین (ع) و زائران ایشان میدانیم و تمامی تلاش خود را برای برآورده کردن نیازهای درمانی آنها به کار بستیم. این روحیه خادمی، موتور محرک اصلی در تمامی عملیاتهای درمانی و امدادی بوده است.
جایگاه استراتژیک مرزهای خوزستان در مسیر عاشقی
استان خوزستان با دارا بودن دو مرز رسمی شلمچه و چذابه، یکی از کانونهای اصلی تردد زائران اربعین حسینی در کشور محسوب میشود که به دلیل نزدیکی به مرزهای عراق، همکاریهای دوجانبه میان مسئولان استانی و مقامات عراقی در این ایام از اهمیت ویژهای برخوردار است. این موقعیت ممتاز، خوزستان را به پل ارتباطی اصلی میان مشتاقان ایرانی و دیار مقدس کربلا تبدیل کرده است.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میرود. فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است و زیرساختهای ایجاد شده در آن، ظرفیت بالایی برای جابهجایی زائران فراهم آورده است. از سوی دیگر، مرز چذابه نیز از گذرگاههای مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران میشود. فاصله این مرز تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است و هماهنگیهای لازم در این مرز، سبب شده تا عبور و مرور زائران با نظم و سهولت بیشتری انجام پذیرد.
این شبکه گسترده خدماترسانی، نمایانگر عزم ملی برای برگزاری باشکوه کنگره عظیم اربعین است؛ رویدادی که فراتر از مرزها، قلبهای میلیونها انسان را به هم پیوند میزند. در این میان، استان خوزستان با میزبانی شایسته از زائران، بار دیگر ثابت کرد که دروازه ورود به حریم ولایت، همواره با آغوش باز پذیرای عاشقان است و این پیوند ناگسستنی، هر ساله در سایه سار عنایات حضرت سیدالشهدا (ع) مستحکمتر از پیش میشود.
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که روند بازگشت زائران به میهن اسلامی با مدیریت بسیار خوبی در حال انجام است و پایانههای مرزی با وجود خیل عظیم جمعیت، همچنان شاهد نظم و آرامش هستند. این نظم مرهون تدابیر اتخاذ شده و همراهی زائران است که با درک شرایط، به خادمان خود یاری میرسانند تا حماسهای دیگر در دفتر تاریخ این سرزمین ثبت شود.
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