به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کریمی با اشاره به جزئیات راه اندازی این هنرستان، اظهار کرد: هنرستان هنرهای زیبای میناب بر پایه تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارهکل آموزش و پرورش استان هرمزگان شکل گرفته است که بهصورت ضمیمه در فضای هنرستان پسرانه دکتر حسابی ۲ (واقع در بلوار آلمحمد، جنب پارک ارگانا) فعالیت خواهد کرد.
وی با قدردانی از همکاری تنگاتنگ دو نهاد فرهنگ وارشاداسلامی و آموزش وپرورش هرمزگان در جهت تسریع در فرآیند اخذ مجوزها، تصریح کرد: هدف هنرستان هنرهای زیبای شهید ماکان نصیری، ایجاد بستری تخصصی برای تربیت هنرجویان خلاق و توانمند و حمایت از ظرفیتهای بومی در حوزه هنرهای نمایشی است.
رییس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی میناب اظهار کرد: هنرجویان در این مرکز علاوه بر بهرهمندی از آموزشهای پایه، در حوزههای تخصصی همچون بازیگری، کارگردانی، نمایشنامهنویسی، اصول بیان و فنون اجرای نمایش آموزش خواهند دید که این امر میتواند مسیر حرفهای شدن جوانان منطقه را هموار کند.
کریمی خاطرنشان کرد: راهاندازی این مرکز گامی استراتژیک در توسعه زیرساختهای فرهنگی شهرستان و زمینهساز ظهور نسل جدیدی از هنرمندان متخصص در استان هرمزگان خواهد بود که با تکیه بر مهارتهای عملی و کارگاههای تخصصی، اعتماد به نفس و خلاقیت خود را ارتقا میدهند.
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