ضوابط جدید گزینش دانشجومعلمان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محتوای آموزشی بازتولید شده تبیین ضوابط ومقررات گزینش ویژه دانشجو معلمان به منظور وحدت رویه در اجرای یکسان وهماهنگ در سراسر کشور در کارگروه ناظر بر عملکرد قطب های کاری گزینش در هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش با حضور امیرحمزه پیروزرام؛ مدیر کل دبیرخانه بررسی و تایید شد.

هیئت مرکزی گزینش در این نشست محتوای آموزشی تبیین ضوابط و مقررات گزینش برای ارائه به دانشجو معلمان مورد ارزیابی و بررسی نهایی قرار گرفت و پس از اعمال نظر و اصلاحات،این محتوا در مدار ابلاغ و اجرا قرار گرفت.

برابر تکالیف تعیین شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه راه اجرای سند مذکور، همه ساله نشست های تبیینی ویژه دانشجو معلمان توسط هسته های گزینش سراسر کشور و با همکاری دانشگاه فرهنگیان برگزار و در این نشست ها، انتظارات، الزامات، باید ها ونبایدهای گزینش برای دانشجو معلمان تبیین وتوجیه می شود.

گفتنی است؛هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش به منظور وحدت رویه و پرهیز از شخصی سازی و سلیقه ای کردن موضوعات، اقدام به بازتولید و تهیه محتوای آموزشی لازم برای استفاده هسته های گزینش سراسر کشور کرده است.