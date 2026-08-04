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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

مرز چیلات دهلران می‌تواند مکمل مرز بین‌المللی مهران شود

مرز چیلات دهلران می‌تواند مکمل مرز بین‌المللی مهران شود

رئیس سازمان راهداری گفت: مرز چیلات دهلران با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌تواند در آینده به مرزی فعال و مکمل مهران تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری در جریان بازدید سخنگوی دولت از مرز چیلات در شهرستان دهلران استان ایلام، اظهار کرد: شرایط و فضای موجود در این مرز، نقطه آغازی برای توسعه زیرساخت‌های منطقه به شمار می‌رود و باید با برنامه‌ریزی مناسب، مسیرهای دسترسی و راه‌های ارتباطی آن توسعه یابد.

وی بیان کرد: در ادامه این روند، تهیه طرح جامع مرز چیلات و طی مراحل قانونی تصویب آن، زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تأمین منابع مورد نیاز فراهم خواهد کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بر ضرورت توسعه همزمان زیرساخت‌ها در داخل کشور متناسب با کشور عراق تأکید و تصریح کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این مرز در سال‌های آینده، بخشی از بار تردد مرز مهران را پشتیبانی کند.

اکبری ادامه داد: قرار گرفتن مرز چیلات در جنوب استان ایلام و دسترسی آن به شاهراه‌های مهم ارتباطی از جمله بزرگراه اندیمشک - خرم‌آباد و مسیرهای منتهی به مرکز کشور، ظرفیت ارزشمندی را ایجاد کرده است تا این مرز علاوه‌بر ایام اربعین، در طول سال نیز مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است، مرز چیلات در شهرستان دهلران از نقاط راهبردی استان ایلام برای توسعه صادرات و کاهش بار ترافیکی سایر مرزهای استان در ایام اربعین حسینی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6908237

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