به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ادامه توسعه مرحلهای شبکه پروازی اربعین حسینی و با هدف آمادهسازی ظرفیتهای عملیاتی برای روزهای اوج سفر زائران، روز جمعه، ۹ مرداد با برقراری پروازهای مستقیم از فرودگاههای اراک، ساری و رشت به نجف اشرف، مرحله دیگری از گسترش این شبکه را عملیاتی کرد.
بر این اساس، با انجام پروازهای امروز، فرودگاههای اراک، ساری و رشت به ترتیب بهعنوان دهمین، یازدهمین و دوازدهمین فرودگاه فعال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در عملیات پروازهای اربعین به شبکه پروازی نجف اشرف پیوستند. به این ترتیب، تاکنون ۱۲ فرودگاه کشور در قالب عملیات اربعین ایرانایر فعال شدهاند و مطابق برنامهریزی انجامشده، سایر فرودگاههای پیشبینیشده نیز بهتدریج به این شبکه افزوده خواهند شد.
فعالسازی مرحلهای فرودگاهها، بخشی از راهبرد عملیاتی ایرانایر برای توزیع متوازن ظرفیت پروازی در سراسر کشور و تسهیل دسترسی زائران اربعین حسینی به پروازهای مستقیم به شمار میرود.
این رویکرد، علاوه بر کاهش تمرکز سفرها در چند فرودگاه پرتردد، امکان مدیریت کارآمدتر عملیات پروازی و ارائه خدمات مناسبتر به زائران در روزهای اوج تقاضا را فراهم میکند.
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، با تکمیل روند فعالسازی ایستگاههای پیشبینیشده، شبکه پروازی اربعین ایرانایر به ۱۷ فرودگاه کشور گسترش خواهد یافت تا زائران استانهای مختلف بتوانند از نزدیکترین فرودگاه محل سکونت خود، بهصورت مستقیم راهی نجف اشرف و عتبات عالیات شوند.
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