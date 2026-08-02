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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

هشدار گرمای شدید در مسیر اربعین؛ دمای هوای ۵۰ درجه‌ در مهران و چذابه

هشدار گرمای شدید در مسیر اربعین؛ دمای هوای ۵۰ درجه‌ در مهران و چذابه

سازمان هواشناسی از وزش باد شدید و گردوخاک در شهرهای زیارتی عراق خبر داد و اعلام کرد که طی دو روز آینده دمای هوا در مرزهای مهران و چذابه به ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان پایانه مرزی باشماق روز دوشنبه (۱۲ مرداد) قسمتی ابری و روز سه‌شنبه (۱۳ مرداد) همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا در روز دوشنبه به ترتیب ۳۹ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد و در روز سه‌شنبه ۴۰ و ۱۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

بر این اساس، آسمان پایانه مرزی تمرچین نیز روز دوشنبه با وزش باد شدید و روز سه‌شنبه نیمه‌ابری پیش‌بینی شده است. دمای هوا در این مرز طی روز دوشنبه بین ۲۱ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد و در روز سه‌شنبه بین ۲۲ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

در پایانه مرزی خسروی نیز برای روز دوشنبه وزش باد شدید و برای روز سه‌شنبه آسمانی قسمتی ابری پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوا در این مرز طی روز دوشنبه ۴۹ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد و در روز سه‌شنبه ۴۸ و ۳۱ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

بر اساس این گزارش، آسمان پایانه مرزی مهران طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در این مرز طی هر دو روز به ۵۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید؛ به‌طوری که کمینه دما در روز دوشنبه ۳۳ درجه و در روز سه‌شنبه ۳۴ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

همچنین آسمان پایانه مرزی چذابه روز دوشنبه قسمتی ابری و روز سه‌شنبه همراه با وزش باد شدید خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای هوا در این مرز طی روز دوشنبه ۵۰ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد و در روز سه‌شنبه ۵۰ و ۳۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

در پایانه مرزی شلمچه نیز آسمان روز دوشنبه با وزش باد شدید و روز سه‌شنبه قسمتی ابری خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای هوا در این مرز طی روز دوشنبه ۴۹ و ۳۱ درجه سانتی‌گراد و در روز سه‌شنبه ۴۹ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان شهر کربلا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه با وزش باد شدید و گردوخاک خواهد بود و دمای هوا در هر دو روز بین ۳۳ تا ۴۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان است.

آسمان شهر نجف نیز طی دو روز آینده با وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوا در روز دوشنبه ۴۸ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد و در روز سه‌شنبه ۴۸ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

در شهر کاظمین نیز برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در روز دوشنبه بین ۳۵ تا ۴۷ درجه سانتی‌گراد و در روز سه‌شنبه بین ۳۶ تا ۴۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

همچنین آسمان شهر سامرا طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با وزش باد شدید و گردوخاک همراه خواهد بود و دمای هوا در هر دو روز بین ۳۳ تا ۴۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6906249
زهره آقاجانی

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