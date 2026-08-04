علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای هواشناسی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، طی ساعات آینده در برخی مناطق استان به‌ویژه مناطق مستعد، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، تندبادهای لحظه‌ای، خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: این شرایط جوی می‌تواند موجب سقوط اشیا از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، شکستن شاخه درختان و اختلال در تردد جاده‌ای به دلیل کاهش دید شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی تصریح کرد: شهروندان از توقف و تردد در کنار درختان فرسوده، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و سایر سازه‌های ناپایدار خودداری کنند و در صورت ضرورت، سفرهای بین‌شهری را با احتیاط بیشتری انجام دهند.

وی همچنین از کشاورزان، دامداران، عشایر و بهره‌برداران بخش‌های مختلف خواست با توجه به شرایط پیش‌رو، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی در نظر بگیرند.

کرمی بیان کرد: آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی از طریق مراجع رسمی منتشر می‌شود و شهروندان باید اخبار و پیش‌بینی‌های هواشناسی را از منابع معتبر دنبال کنند.